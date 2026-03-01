Iranilaistaustainen mies kertoo itkeneensä ilosta, kun Yhdysvallat ja Israel hyökkäsivät Iraniin. Ihmiset sanovat, että pelastuksemme on saapunut, Suomessa asuva mies kertoo MTV Uutisille.

Iraniin tehtyä hyökkäystä kannattavat ja Iranin hallintoa vastustavat kansalaiset osoittivat mieltä Narinkkatorilla Helsingissä lauantaina iltapäivällä. Yhdysvallat ja Israel iskivät Iraniin aamulla kello kahdeksan jälkeen Suomen aikaa.

– Mieti, jos Suomessa asiat olisivat niin huonosti, että toivoisimme Ruotsin hyökkäävän ja vapauttavan meidät, sanoo Suomeen Iranista vuonna 1990 muuttanut mies.

Hän esiintyy jutussa nimettömänä turvallisuussyistä.

Mies ei enää saa yhteyttä sukulaisiinsa, mutta lauantaiaamuna ennen kuin internet ja puhelinlinjat sammuivat, vaimon siskon perhe ehti kertoa kuulumisiaan.

Tuolloin ensimmäiset videot Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäyksestä Iranin hengellisen johtajan Ali Khamenein palatsiin olivat ilmestyneet.

Vaimon siskon lääkärinä työskentelvä mies oli jo ehtinyt lähteä töihin, mutta palasi kotiin.

– Me soittelimme aamulla heti yhdeksältä, kun hyökkäykset alkoivat. He olivat lähdössä evakkoon Teheranista.

