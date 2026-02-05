Kansainvälisen politiikan asiantuntijan Risto E. J. Penttilän mukaan suomalaisten epäluottamus Yhdysvaltojen apuun ei ole aidosti ristiriidassa valtionjohdon myönteisen USA-linjan kanssa.

MTV:n teettämässä kyselyssä vain kolmannes suomalaisista uskoo Yhdysvaltojen auttavan, jos Suomi joutuisi konfliktilanteeseen.

Kyselyyn vastasi hieman yli tuhat suomalaista tammi–helmikuun vaihteessa.

Samaan aikaan valtion johto sanoo Suomen ja Yhdysvaltain suhteiden olevan edelleen hyvät.

Presidentti Alexander Stubb korosti viimeksi eilen valtiopäivien avajaisissa eduskunnassa pitämässään puheessa liittolaisuutta maan kanssa.

Hän tosin totesi myös Yhdysvaltojen olevan muutoksessa.

Kansainvälisen politiikan asiantuntijan Risto E. J. Penttilän mukaan kyse ei ole räikeästä ristiriidasta kansan ja maan johdon välillä vaan normaalista ulkopolitiikasta.

– Valtiojohto ajaa kansakunnan etua ja kansalaiset sanovat, mitä mieltä oikeasti ovat, ja näin sen pitää ollakin, Penttilä kommentoi Seitsemän uutisissa.

Penttilä sanoi uskovansa, että myös päättäjien keskuudessa on suuria kysymysmerkkejä Yhdysvaltain nykyroolista.

– Mutta se, mikä on viisasta valtiojohdon sanoa, on toinen juttu kuin se, mitä kansalaisten pitää sanoa ja kritisoida silloin, kun on aihetta – ja nyt varmasti on.

Pitäisikö valtionjohdon sitten mahdollisesti reagoida kansan viestiin? Penttilän mukaan pitäisi, mutta lähinnä retoriikan avulla.

– Kansan viesti on kriittinen, mutta viestihän ei ole se, että hypätään pois Natosta.

– Millä valtionjohto voi tähän taklata, on että ryhdytään puhumaan sitä kieltä myös kansalaisille, mitä puhutaan amerikkalaisille. Eli intressien kieltä: Miksi Yhdysvaltojen etu on kuitenkin samansuuntainen kuin Suomen etu.

Suomalaiset eivät pidä Trumpista

MTV:n kyselyssä miehillä riittää luottoa Yhdysvaltain presidenttiin Donald Trumpiin hieman enemmän kuin naisilla.

Penttilän mukaan se johtuu siitä, että suomalaiset eivät pidä Trumpista yleisestikään, ja naiset vielä vähemmän kuin miehet.

– Veikkaan, että siinä hyvin voimakkaasti tulee esille antipatia Trumpia kohtaan henkilönä.

– Ehkä yleiskommenttina vielä, että kun taustalla on Grönlannin ja Tanskan painostus, veikkaanpa, että se on vienyt lukuja vielä ratkaisevasti alaspäin.

Stubbin golfdiplomatialle pisteitä

Presidentti Stubbin johdolla omaksuttu USA-linja saa kansalaisilta kuitenkin tukea MTV:n kyselyssä.

Enemmistö vastaajista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että Suomen valtionjohdon on järkevää pidättäytyä voimakkaasta kritiikistä Trumpin Yhdysvaltoja kohtaan.

Myös Stubbin golf-diplomatia saa kansan enemmistön hyväksynnän: peräti 75 prosenttia vastaajista katsoo, että Stubbin on vaalittava verraten läheisiä välejä Trumpiin.

Penttilä ymmärtää kansan tuntoja.

– Suomalaiset ovat historian aikana nähneet ja oppineet, että oli suurvallan johdossa kuka tahansa, on parempi, että on keskusteluyhteys. Ja jos pystyy vielä vaikuttamaankin, se on hyvä.

– Tätä harjoiteltiin kylmän sodan aikana ja nyt sitä tehdään myös uusissa haastavissa transatlanttisen suhteen olosuhteissa.