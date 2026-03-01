The Summit Suomi -sarjan ensimmäisessä jaksossa kisaajien kunto huolestuttaa.

The Summit Suomi -sarja palaa 1. maaliskuuta toisen tuotantokauden jaksoin. Sarjassa toisilleen entuudestaan tuntemattoman retkikunnan tavoitteena on vaeltaa 133 kilometriä haastavassa maastossa ja kiivetä lopulta Kolåstinden-vuoren huipulle.

Sarjan ensimmäisessä jaksossa osa retkeilijöistä huolestuu muiden kestävyydestä. Ensimmäisen nousun jälkeen osalla alkaa kunto loppua.

– Mitä mieltä olet jaksamisesta? Maritan. Katselin vaan ylhäältä, kun kävelin tuolla, Leevi pohtii Venlalle ja Elinalle.

Leevi pohtii Maritan kestävyyttä.Lars Johnson

– Se oli mun takana tai edessä lähes koko matkan ja puuskuttaa paljon, Elina vastaa.

– Ollaan nyt noustu 100 metriä, Leevi sanoo.

Myös Antilla on haasteita kiipeämisessä. Katso esimakua jaksosta ylhäällä olevalta videolta!