The Summit Suomi -sarjan ensimmäisessä jaksossa kisaajien kunto huolestuttaa.
The Summit Suomi -sarja palaa 1. maaliskuuta toisen tuotantokauden jaksoin. Sarjassa toisilleen entuudestaan tuntemattoman retkikunnan tavoitteena on vaeltaa 133 kilometriä haastavassa maastossa ja kiivetä lopulta Kolåstinden-vuoren huipulle.
Sarjan ensimmäisessä jaksossa osa retkeilijöistä huolestuu muiden kestävyydestä. Ensimmäisen nousun jälkeen osalla alkaa kunto loppua.
– Mitä mieltä olet jaksamisesta? Maritan. Katselin vaan ylhäältä, kun kävelin tuolla, Leevi pohtii Venlalle ja Elinalle.
Leevi pohtii Maritan kestävyyttä.Lars Johnson
– Se oli mun takana tai edessä lähes koko matkan ja puuskuttaa paljon, Elina vastaa.
– Ollaan nyt noustu 100 metriä, Leevi sanoo.
Myös Antilla on haasteita kiipeämisessä. Katso esimakua jaksosta ylhäällä olevalta videolta!