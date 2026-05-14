Kasvojen täyteainehoitojen oli tarkoitus olla Sarille, 39, vain pieni ulkonäön kohennus. Viimeisimmällä kerralla hoito meni kuitenkin pilalle niin, että Sarin oli pakko vältellä viikkokausia ihmisten kohtaamista.
– Kasvot näyttivät aivan runnelluilta, hän kertoo MTV Uutisille.
Sarin nimi on muutettu aiheen arkaluonteisuuden vuoksi.
Hän kävi ensimmäisen kerran pistoshoidoissa noin 35-vuotiaana, kun ikääntymisen merkit alkoivat näkyä kasvoissa.
– Ulkonäkö oli minulle tosi tärkeä, koska olin saanut siitä kehuja ja huomiota. Ajattelin, että hyväksyntä riippuu ulkonäöstä, enkä halunnut menettää sitä, hän kertoo.
Sarista tuntui, että kun jotain osaa kasvoista korjattiin pistoshoidoilla, siirtyi ongelma johonkin toiseen kohtaan.
– Esimerkiksi botuliinilla kavennettiin leukaa, mutta se sai poskeni roikkumaan. Sitä taas korjattiin täyteaineilla, hän kertoo.
Täyteainehoitoja saa Suomessa tehdä kuka vain, mutta botuliinitoksiinia saa pistää vain lääkäri tai välittömässä valvonnassa oleva terveydenhuollon ammattilainen. Kuvituskuva.Shutterstock
Kun täyteainetta laitettiin eri kohtiin Sarin kasvoja, todettiin vastaanotolla, että kasvoihin alkoi tulla epäsymmetriaa. Kyse oli epäonnistuneesta hoidosta, kun täyteainetta oli injektoitu väärin. Tätä epäsymmetriaa Sari joutui lopulta korjaamaan omalla kustannuksellaan.
Hän alkoi tunnustaa itselleen hoitojen riskit, kun tulos oli epäluonnollinen ja täyteaineet erottuivat ihon alta.
– Se ei ollut tavoitteeni. Toivoin, ettei kukaan tietäisi hoidoista, hän kertoo.
Epäonnistuneeksi Sarin kuvaamalla käynnillä hän sanoo kertoneensa tarkasti, mitä haluaa ja mitä ei.
– Toivoin hienovaraista, luonnollista lopputulosta, ja sellainen luvattiin, hän kertoo.
Toisin kuitenkin kävi. Saria hoitanut plastiikkakirurgi ehdotti hänelle suunniteltua suurempaa määrää paksua ja joustamatonta täyteainetta. Sarin käsityksen mukaan se ei ollut sopivaa kasvojen liikkuville alueille.
– Pohdin epäilyksiäni ääneen, mutta hän sanoi, etten tule katumaan, Sari kertoo.
Plastiikkakirurgi kertoi, että hoito olisi Sarille edullisempi, jos hän vain suostuisi siihen välittömästi.
– Minusta tuntui, että hän painosti minua ottamaan hoidon, Sari kertoo.
Sarilla olisi ollut juhlat seuraavana päivänä, joten hän kertoi haluavansa pientä kohennusta näyttääkseen hyvältä juhlissa.
– Aiemmin paraneminen oli ollut kokemukseni mukaan nopeaa. Olen voinut mennä samana päivänä ulos. Nyt lopputulos oli järkyttävä, Sari kertoo.
Hoidon jälkeen hänen kasvonsa näyttivät runnelluilta ja muhkuraisilta.
– Kotona katsoin järkyttyneenä peiliin ja itkin. Mietin, että mitä olin mennyt tekemään, Sari muistelee tilannetta.
Täyteaineilla tavoitellaan esimerkiksi muhkeampia huulia tai suurempia poskipäitä. Kuvituskuva.Shutterstock
Hoidon tehnyt plastiikkakirurgi rauhoitteli Saria jälkikäteen puhelimessa ja kertoi, että turvotus kyllä laskisi. Hän ei kuitenkaan suostunut enää tapaamiseen, eikä pyytänyt kuvia arvioidakseen tilannetta tarkemmin.
Vähäteltyään aluksi tilannetta plastiikkakirurgi olisi myöhemmin suostunut täyteaineen sulatushoitoon maksua vastaan.
Sari tunsi epäluottamusta, koska lääkäri ei ottanut huomioon mahdollisuutta, että kyseessä olisi voinut olla virhe. Hän ei Sarin mukaan vaikuttanut kiinnostuneelta tutustumaan lopputulokseen ja oppimaan mahdollisesta virheestään.
Sari kertoo potevansa syyllisyyttä siitä, että oli niin luottavainen.
– Vastaanotolla on asetelma, jossa luottaa asiantuntijaan ja siihen, että hän toimii lääkärin etiikan mukaisesti, hän pohtii.
Vastuullinen lääkäri ei tekisi turhia toimenpiteitä, huomioisi potilaan edun, eikä antaisi rahan mennä turvallisuuden ja terveyden edelle.
Täyteaineita, kuten hyaluronihappoa, voidaan käyttää muokkaamaan kasvojen muotoa. Kuvituskuva.Shutterstock
Kasvojen kohentaminen ja myöhemmin tapahtunut virheidenkorjailu on käynyt Sarille kalliiksi. Poistoja tehnyt lääkäri oli sitä mieltä, että Sarin posket olisi pitänyt käytännössä rakentaa uudelleen. Se olisi kuitenkin ollut todella kallista.
– Rahaa on mennyt vuosien varrella tähän koko show'hun tuhansia, Sari kertoo.
Sarin neuvo muille pistoshoitoja harkitseville on miettiä rauhassa ja käydä tarvittaessa konsultaatiossa etukäteen.
On myös tärkeä varmistaa, että tekijä kertoo riskeistä avoimesti eikä painosta tekemään nopeita tai hätiköityjä päätöksiä.
– Varoitusmerkki on, jos lääkäri kysyy budjettia ja rakentaa hoidon sen mukaan niin, että rahasumma tulee käytettyä täysimääräisesti, Sari summaa.
– Ehkä vähän sanottiin, että kannattaako nyt täyttää noin paljon, niin minä olin vain, että: "Kyllä kannattaa, minä haluan." Sitten vain täytettiin, hän summaa.
Kokemusten seuraukset näkyvät nyt ulkonäössä. Huuliin laitettu täyteaine on levinnyt väärille alueille, minkä vuoksi Iriksen täytyy ensin poistattaa vanhoja täyteaineita ennen mahdollisia uusia täytteitä.
– Poistattaminen maksaa tietysti enemmän. Sen jälkeen pitäisi odottaa ja tehdä uudestaan, etteivät huulet mene ihan pilalle, hän kertoo.
Iristä harmittaa tilanne jälkikäteen, vaikka hän onkin kiitollinen, että huuliin liittyvät ongelmat ovat vain kosmeettisia.