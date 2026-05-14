Sarin täyteainehoidot muuttuivat painajaiseksi: "Katsoin järkyttyneenä peiliin ja itkin"

1:45 Katso myös: Kuka tahansa saa pistää täyteaineita – nyt STM haluaa alan tehosyyniin ja selvittää, tarvitaanko esteettisiin hoitoihin tiukempaa lakia potilasturvallisuuden takaamiseksi.

Julkaistu 12 minuuttia sitten

Komplikaatiot täyteainehoidoissa ovat nykyään harmillisen yleisiä. Epäonnistuneissa pistoshoidoissa käyneet Sari ja Iris kertovat kokemuksistaan. Pieleen menneellä pistoshoidolla voi olla ikävät seuraukset. Pahimmillaan kyseisistä hoidoista voi seurata sokeutuminen, infektio, sepsis, ihonekroosi tai rasvan kuolioituminen. Harva kuitenkaan pysähtyy miettimään riskejä nykyajan armottomien ulkonäköpaineiden takia. Pitäisi näyttää nuoremmalta ja sileämmältä, kun taas huulten tulisi olla isot sekä täyteläiset. Kuka tahansa saa pistää Suomessa täyteaineita, kun taas botuliinitoksiinia saa pistää vain lääkäri tai välittömässä valvonnassa oleva terveydenhuollon ammattilainen. Sen valvonta kuitenkin ontuu. Kun pistoshoitoja voi tarjota kuka tahansa tavan tallaaja, jolle vaakakupissa painaa enemmän maksettu palkka kuin potilasturvallisuus, myös virheitä ja epäonnistuneita hoitoja voi tapahtua. Tiesitkö? Täyteaineita saa pistää Suomessa käytännössä kuka tahansa. Juttu jatkuu videon alla. 1:29 Videolla asiantuntijat kertovat, millaisia riskejä Suomen täyteainebisneksen "villi länsi" aiheuttaa.

Täyteaineista parempaa itsetuntoa

Kasvojen täyteainehoitojen oli tarkoitus olla Sarille, 39, vain pieni ulkonäön kohennus. Viimeisimmällä kerralla hoito meni kuitenkin pilalle niin, että Sarin oli pakko vältellä viikkokausia ihmisten kohtaamista.

– Kasvot näyttivät aivan runnelluilta, hän kertoo MTV Uutisille.

Sarin nimi on muutettu aiheen arkaluonteisuuden vuoksi.

Hän kävi ensimmäisen kerran pistoshoidoissa noin 35-vuotiaana, kun ikääntymisen merkit alkoivat näkyä kasvoissa.

– Ulkonäkö oli minulle tosi tärkeä, koska olin saanut siitä kehuja ja huomiota. Ajattelin, että hyväksyntä riippuu ulkonäöstä, enkä halunnut menettää sitä, hän kertoo.

Sari hakeutui täyteainehoitoihin lääkäriin, koska oletti saavansa turvallista ja vastuullista hoitoa.

– Olin kuullut, että hoitoja tehdään myös kosmetologilla, mutta halusin plastiikkakirurgille, jotta toimitaan vastuullisesti ja turvallisesti lääkärin etiikan mukaan ja potilaan etu huomioiden.

Alkuun hän otti täyteainepistoksia kasvoihinsa. Myöhemmin mukaan tulivat myös botuliinipistokset lääkärin suosituksesta.

Epäsymmetria häiritsi

Sarista tuntui, että kun jotain osaa kasvoista korjattiin pistoshoidoilla, siirtyi ongelma johonkin toiseen kohtaan.

– Esimerkiksi botuliinilla kavennettiin leukaa, mutta se sai poskeni roikkumaan. Sitä taas korjattiin täyteaineilla, hän kertoo.

Täyteainehoitoja saa Suomessa tehdä kuka vain, mutta botuliinitoksiinia saa pistää vain lääkäri tai välittömässä valvonnassa oleva terveydenhuollon ammattilainen.

Kun täyteainetta laitettiin eri kohtiin Sarin kasvoja, todettiin vastaanotolla, että kasvoihin alkoi tulla epäsymmetriaa. Kyse oli epäonnistuneesta hoidosta, kun täyteainetta oli injektoitu väärin. Tätä epäsymmetriaa Sari joutui lopulta korjaamaan omalla kustannuksellaan.

Hän alkoi tunnustaa itselleen hoitojen riskit, kun tulos oli epäluonnollinen ja täyteaineet erottuivat ihon alta.

– Se ei ollut tavoitteeni. Toivoin, ettei kukaan tietäisi hoidoista, hän kertoo.

Painostusta vastaanotolla

Epäonnistuneeksi Sarin kuvaamalla käynnillä hän sanoo kertoneensa tarkasti, mitä haluaa ja mitä ei.

– Toivoin hienovaraista, luonnollista lopputulosta, ja sellainen luvattiin, hän kertoo.

Toisin kuitenkin kävi. Saria hoitanut plastiikkakirurgi ehdotti hänelle suunniteltua suurempaa määrää paksua ja joustamatonta täyteainetta. Sarin käsityksen mukaan se ei ollut sopivaa kasvojen liikkuville alueille.

– Pohdin epäilyksiäni ääneen, mutta hän sanoi, etten tule katumaan, Sari kertoo.

Plastiikkakirurgi kertoi, että hoito olisi Sarille edullisempi, jos hän vain suostuisi siihen välittömästi.

– Minusta tuntui, että hän painosti minua ottamaan hoidon, Sari kertoo.

Lopputulos järkytti

Sarilla olisi ollut juhlat seuraavana päivänä, joten hän kertoi haluavansa pientä kohennusta näyttääkseen hyvältä juhlissa.

– Aiemmin paraneminen oli ollut kokemukseni mukaan nopeaa. Olen voinut mennä samana päivänä ulos. Nyt lopputulos oli järkyttävä, Sari kertoo.

Hoidon jälkeen hänen kasvonsa näyttivät runnelluilta ja muhkuraisilta.

– Kotona katsoin järkyttyneenä peiliin ja itkin. Mietin, että mitä olin mennyt tekemään, Sari muistelee tilannetta.

Täyteaineilla tavoitellaan esimerkiksi muhkeampia huulia tai suurempia poskipäitä.

Hoidon tehnyt plastiikkakirurgi rauhoitteli Saria jälkikäteen puhelimessa ja kertoi, että turvotus kyllä laskisi. Hän ei kuitenkaan suostunut enää tapaamiseen, eikä pyytänyt kuvia arvioidakseen tilannetta tarkemmin.

Vähäteltyään aluksi tilannetta plastiikkakirurgi olisi myöhemmin suostunut täyteaineen sulatushoitoon maksua vastaan.

Sari tunsi epäluottamusta, koska lääkäri ei ottanut huomioon mahdollisuutta, että kyseessä olisi voinut olla virhe. Hän ei Sarin mukaan vaikuttanut kiinnostuneelta tutustumaan lopputulokseen ja oppimaan mahdollisesta virheestään.

Reklamointi vei liikaa voimavaroja

Sari oli alkuun yrittänyt ratkaista tilannetta hyvässä hengessä, mutta reklamointi oli tuloksetonta ja vei liikaa voimavaroja.

– Nämä ovat myös arkaluonteisia asioita. En halunnut, että tapausta tutkivat ulkopuoliset. Tuli olo, että haluan vain piiloon.

Sari kertoo, että kyseinen plastiikkakirurgi työskenteli isossa lääkärikeskuksessa ja löytyi myös JulkiTerhikistä, mikä on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri.

Sarin kasvot paranivat pikkuhiljaa. Mustelmat hälvenivät, turvotus laski ja punoitus väheni. Muhkurat jäivät kuitenkin ihon alle.

– Tuntui, että kauneuteni oli kadonnut täyteaineen alle, hän summaa.

Sarin oireiden joukossa oli myös suun seudun jäykkyyttä.

– En pystynyt kunnolla liikuttamaan suuta, ja juodessa nestettä valui suusta, hän kertoo.

Poistattaminen toi helpotusta

Luottamuksen murruttua Sari hakeutui toiselle klinikalle poistattamaan täyteaineita.

– Itkin, kun poistoainetta laitettiin, koska olin kiitollinen ja onnellinen siitä, että saisin kasvoni takaisin.

Nyt, noin vuosi tapahtuneen jälkeen, Sari kertoo näyttävänsä jälleen omalta itseltään, vaikka kasvoihin on jäänyt epätasaisuutta.

– Luonnollinen ja ikäiseltään näyttävä on parempi kuin epäluonnollinen, hän summaa.

Sari sai myös vahvistuksen epäilylleen, että hoito oli ollut epäonnistunut.

– Toisen klinikan tekijä sanoi, että oli laitettu väärään kohtaan, väärää ainetta ja väärällä tavalla, hän paljastaa.

Syyllisyys painaa

Sari kertoo potevansa syyllisyyttä siitä, että oli niin luottavainen.

– Vastaanotolla on asetelma, jossa luottaa asiantuntijaan ja siihen, että hän toimii lääkärin etiikan mukaisesti, hän pohtii.

Vastuullinen lääkäri ei tekisi turhia toimenpiteitä, huomioisi potilaan edun, eikä antaisi rahan mennä turvallisuuden ja terveyden edelle.

Täyteaineita, kuten hyaluronihappoa, voidaan käyttää muokkaamaan kasvojen muotoa.

Kasvojen kohentaminen ja myöhemmin tapahtunut virheidenkorjailu on käynyt Sarille kalliiksi. Poistoja tehnyt lääkäri oli sitä mieltä, että Sarin posket olisi pitänyt käytännössä rakentaa uudelleen. Se olisi kuitenkin ollut todella kallista.

– Rahaa on mennyt vuosien varrella tähän koko show'hun tuhansia, Sari kertoo.

Sarin neuvo muille pistoshoitoja harkitseville on miettiä rauhassa ja käydä tarvittaessa konsultaatiossa etukäteen.

On myös tärkeä varmistaa, että tekijä kertoo riskeistä avoimesti eikä painosta tekemään nopeita tai hätiköityjä päätöksiä.

– Varoitusmerkki on, jos lääkäri kysyy budjettia ja rakentaa hoidon sen mukaan niin, että rahasumma tulee käytettyä täysimääräisesti, Sari summaa.

Iris katuu nuorena otettuja huulitäytteitä

Yksi suosituimmista täyteainehoidoista ovat huulia täyteläistävät täyteainehoidot. Osa kuitenkin hankkii täytettä liian nopeasti, liian isoja määriä ja liian vähin taustatiedoin.

MTV Uutisten haastattelema Iris, 23, kertoo aloittaneensa huulten täyttämisen täyteaineilla heti täytettyään 18 vuotta.

– Nyt olen siinä tilanteessa, että täyte pitäisi poistaa, hän kertoo.

Iristä kaduttavat nuorempana huuliin laitetut runsaat täyteaineet. Hän kertoo menneensä hoitoihin ilman kunnollista taustatyötä.

– Menin ensimmäiseen paikkaan, joka omasta mielestäni ei ollut hirveän hyvä. Huulia laitettiin, mutta niistä tuli aivan liian pienet, ja ajattelin vain, että nyt pitää täyttää lisää.

Hän kertoo pyytäneensä lisää täytettä kerta toisensa jälkeen. Tekijät eivät juuri kyseenalaistaneen Iristä.

– Ehkä vähän sanottiin, että kannattaako nyt täyttää noin paljon, niin minä olin vain, että: "Kyllä kannattaa, minä haluan." Sitten vain täytettiin, hän summaa.

Kokemusten seuraukset näkyvät nyt ulkonäössä. Huuliin laitettu täyteaine on levinnyt väärille alueille, minkä vuoksi Iriksen täytyy ensin poistattaa vanhoja täyteaineita ennen mahdollisia uusia täytteitä.

– Poistattaminen maksaa tietysti enemmän. Sen jälkeen pitäisi odottaa ja tehdä uudestaan, etteivät huulet mene ihan pilalle, hän kertoo.

Iristä harmittaa tilanne jälkikäteen, vaikka hän onkin kiitollinen, että huuliin liittyvät ongelmat ovat vain kosmeettisia.

– Ei se ole enää nättiä, hän summaa.

Botuliinia tasoittamaan otsaa

Iris kertoo aloittaneensa botuliinihoidot 23-vuotiaana, mutta suhtautuneensa niihin harkitummin kuin nuorena otettuihin huulitäytteisiin.

Botuliinia ei usein suositella liian nuorena otettavaksi, vaan vasta yli 30-vuotiaana.

– Ei siitä sinänsä ole hyötyä, kun eihän minulla ole ryppyjä, Iris komppaa.

Hän halusi ottaa botuliinia siksi, että se tekisi hänen otsastaan tasaisemman ja nostaisi kulmakarvoja.

Iriksen mukaansa hoitopaikassa keskusteltiin syistä, miksi hän halusi ottaa botuliinia, eikä kaikkia pyyntöjä suostuttu onneksi toteuttamaan.

– Arvostan sellaista. He tietävät paremmin kuin tavalliset ihmiset, Iris kiittelee.

Iris toivoo, että nuoret kuuntelisivat ammattilaisia ja pitäisivät kynnyksen korkealla, jos tekijä ei perustele tai rajoita toimenpidettä.

– Ammattilaiset tietävät paljon paremmin. Sitten vähän vanhempana kiität heitä siitä, että he ovat kieltäneet, Iris kertoo.

Koska laittajia on nykyisin Suomessa pilvin pimein, voi olla vaikea löytää luotettava tekijä.

– Jos he sanovat sinulle, että ei laiteta, niin älä mene johonkin halvempaan paikkaan, missä vain maksat ja he suostuvat laittamaan, Iris summaa.

