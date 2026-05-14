Maanteillä liikkuu tänään jotain poikkeuksellisen suurta.
Etelä-Pohjanmaan Teuvalta lähtee tänään liikkeelle poikkeuksellisen suuri erikoiskuljetus, jota on kuvattu Suomen ja mahdollisesti myös Pohjoismaiden suurimmaksi maantiekuljetukseksi.
Kyseessä on West Weldingin valmistama, meriteollisuuden käyttöön tarkoitettu erittäin suurikokoinen polttoainetankki.
Kuljetus lähtee West Weldingin tehtaalta tänään kello 18 kohti Kaskisten satamaa.
Kyseessä on poikkeuksellisen suuri erikoiskuljetus: lähes 15 metriä leveä, 14 metriä korkea ja noin 500 tonnia painava polttoainetankki.
Mittakaavaa antamaan esimerkiksi henkilöautot ovat nykyisin noin kaksi metriä leveitä.
West Welding on valmistanut säiliöt Meyer Turulle meriteollisuuden käyttöön.
Kuljetus toteutetaan suljetulla tiealueella, ja sen aikana käytössä on kiertotiejärjestelyt.