Pistoshoidot yleistyvät, ja Suomen tulisi seurata valvonnan osalta muiden Pohjoismaiden mallia, alan asiantuntijat sanovat. Katso koko Asian ytimessä -jakso tästä.

Pistoshoidot ovat arkipäiväistyneet. Botuliinilla ja täyteaineilla haetaan nopeasti uutta ilmettä. Mutta kuinka hyvin asiakas oikeasti tietää, mitä ihoon pistetään, kuka pistää ja millä valvonnalla?

Plastiikkakirurgian erikoislääkäri Pentscho Popov sekä kauneusalan yrittäjä ja sairaanhoitaja Ida Ryhänen arvioivat alan tilaa Asian ytimessä -ohjelmassa tiistaina.

Maanantaina Lupa- ja valvontavirasto kertoi, että Espoossa toimivan esteettisen klinikan toiminta keskeytettiin useiden potilasturvallisuutta vakavasti vaarantavien puutteiden takia.

Erikoislääkäri Popov ei ollut yllättynyt tapauksesta.

– Yrittäjiä on tullut paljon lisää, on hintakilpailua ja tuotteita voi tilata myös netistä, jolloin ei tiedetä niiden laadusta tai alkuperästä oikein mitään.

Botuliini on lääkeaine, joten sen pistäminen ihmisen ihon alle saa tapahtua vain lääkärin valvonnassa tai lääkärin toimesta, mutta täyteaineita saa Suomessa pistää kuka vain.

– Se on aika villi länsi, Popov avaa.

– Pohjoismaissa Suomi on ainoa maa, missä ei säädellä täyteaineita ollenkaan, Ryhänen täydentää.

Suomi linjaan

Ryhänen sanoo, että laki pitäisi saada linjaan muiden Pohjoismaiden kanssa.

Popov arvioi, että myös täyteaineiden luokitteleminen lääkeaineiksi voisi olla yksi keino helpottaa tilannetta.

Suomen plastiikkakirurgiyhdistys on ajanut alalle valvontaa jo yli kymmenen vuoden ajan, Popov kertoo. Tällä hetkellä vastuu on osittain asiakkaalla.