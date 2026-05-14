Rikospaikan video-osiossa näytettiin ruotsalaisen huumekuskin älytön kaahaus poliisia pakoon Hämeenlinnassa.

Poliisi pysäytti vuokra-autolla liikkeellä olleen miehen Iittalassa toukokuussa 2024. Mies näytti pysähtyvän kiltisti kylmäasemalle, mutta lähtikin sitten yllättäen paahtamaan karkuun.

Tästä alkoi villi takaa-ajo, jonka aikana tapahtuma-aikaan 48-vuotias huumekuski yritti karistaa poliiseja kannoiltaan muun muassa hämäyskäännöksillä, tiukoilla U-käännöksillä ja mutkittelemalla kahta kaistaa moottoritiellä.

Poliisi heitti lopulta piikkimaton reipasta ylinopeutta ajaneen kaaharin eteen Hämeenlinnassa moottoritiellä. Mies yritti vielä karkuun renkaat puhjenneina savuten, mutta törmäsi lopulta moottoritien kaiteeseen.

Videolla näkyy, miten amfetamiinipäissään höyrynnyt kuljettaja ei luovuttanut vielä tähänkään. Rytäkässä loukkaantui leikkauskuntoon yksi poliisi.

Oikeus tuomitsi miehen lopulta huumausaineen käyttörikoksesta, rattijuopumuksesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, haitanteosta virkamiehelle ja vammantuottamuksesta. Rangaistukseksi Ruotsissa asuva mies sai 80 päivää ehdollista vankeutta.