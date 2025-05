Naispotilaan vaatteiden alta paljastui karmea tilanne – jäi vahvasti plastiikkakirurgi Atte Mannisen mieleen: "Haavasta varisi toukkia lattialle"

Kun Atte paljastaa ammattinsa, vastassa on yleensä "rintaimplantti-ilme". Plastiikkakirurgian erikoislääkäri Mannisen mukaan alaan liittyy vääriä käsityksiä. Millaiset tapaukset ovat jääneet mieleen? Entä miksi täyteainepistos voi viedä näön?

Plastiikkakirurgian erikoislääkäri Atte Manninen haaveili aluksi näyttelijän urasta. Hän ehti hakea Teatterikorkeakouluunkin kerran.

Lääketieteellisessä kirurgin työ alkoi heti kiinnostaa.

– Kirurgia oli niin kiinnostavaa, että [ajattelin, että] ei samperi, jos minusta ei tule kirurgia, en halua tehdä lääketiedettäkään, Manninen kuvaa Huomenta Suomessa.

Kouluaikana hän oli seuraamassa rinnankorjausleikkausta. Samalla sinetöityi oma uravalinta.

– Minusta oikeasti tuntui siltä, että se oli niin kuin taikatemppu, jota plastiikkakirurgit tekivät. Se viehätti minua heti.

Potilastapaukset, jotka jäivät mieleen – "Haavasta varisi toukkia lattialle"

Toimittaja ja kirjailija Riikka Smolander-Slotte kirjoitti Mannisesta teoksen Plastiikkakirurgi, Atte Manninen – ihmisten korjaaja (Otava, 2025). Teoksessa on paljon potilastapauksia uran varrelta.

– Idea ei ole tietenkään mässäillä ihmisten hädällä tai syövillä tai millään, vaan antaa kuvaa työstä, Manninen kuvaa.

Teoksessa kerrotaan esimerkiksi naispotilaasta, jossa hoitajan mielestä oli "jotain tavallisuudesta poikkeavaa". Naisella oli hoitamaton rintasyöpä, ja hänen rinnastaan vuosi verta. Vaatteiden alta paljastui kuitenkin jotakin täysin odottamatonta.

– Nainen avasi ja riisui paitansa. Sitten hän riisui toisen paidan ja kolmannen. Nainen totesi meille, että tämä on varmasti ällöttävintä, mitä olette koskaan nähneet. Kehotin häntä jatkamaan ja totesin vain, että onhan tässä kaikenlaista nähty, kirjassa kuvaillaan.

Vaatteiden alta kuitenkin paljastui muovipusseja, joilla vuotoa oli yritetty suitsia.

– Kun lopulta saimme kaikki kotitekoiset siteet pois, haavasta varisi toukkia lattialle. Haava haisi todella pahalta. Naiselta puuttui toinen rinta kokonaan, ja ison haavan pohjalta paistoivat kylkiluut ja rintalasta, teoksessa kuvataan.

Kävi ilmi, että syöpä oli "syönyt pois" koko toisen rinnan ja rintalihaksen.

Lihansyöjäbakteeri jäi mieleen

Toinen mieleen jäänyt tapaus on lihansyöjäbakteeri eli nekrotisoiva faskiitti. Siinä bakteeri alkaa "syödä", siis tuhota, kudoksia. Tulehtuneet kudokset pitää avata ja poistaa, ja tämä on plastiikkakirurgin tehtävä.

– Leikkaukset ovat usein aika isoja ja potilaat aika sairaita. Onneksi usein vaikeista tilanteista toipuu hämmästyttävän hyvin, kunhan hoito päästään aloittamaan ajoissa, Manninen kuvasi lähetyksessä.

"– Veitsi, sanoin ja tartuin päätäni kääntämättä hoitajan ojentamaan skalpelliin ja viilsin reiden auki. Haavasta tulvahti ilmoille kalman haju. Märkää pursusi, ja mädän haju oli kuvottava. Sain siivottua haavaa niin, että pääsin reisilihaksen pinnalle. Näky oli kamala. Tulehdus eteni vauhdilla ja näin, miten reisilihas alkoi mennä kuolioon. Terve, punainen lihas muuttui tummaksi ja lihaksen pinnassa olevan kalvon verisuonet olivat tukossa tai menossa tukkoon. En ollut koskaan aiemmin nähnyt lihaksen tekevän kuolemaa silmieni edessä." Kuvaus nekrotisoivan faskiitin hoitotilanteesta teoksesta Plastiikkakirurgi, Atte Manninen – ihmisten korjaaja (Otava, 2025)

Kun Atte kertoo työstään, vastassa on "rintaimplantti-ilme"

Mannisen mukaan suomalaisilla ei aina ole todenmukaista käsitystä siitä, mitä plastiikkakirurgin työ on. Yleensä, kun Manninen kertoo ammatistaan, reaktio on sama.

– Kutsun sitä "rintaimplantti-ilmeeksi". Ajatus on varmaan siinä, että tehdään silikoni-implantteja ja suuria huulia. Oikeastihan plastiikkakirurgiasta iso osa on korjaavaa kirurgiaa. Se on suurempi osa kuin tämä esteettinen puoli, Manninen kuvaa.

Esteettisistä toimenpiteistä yksityisellä puolella tehdään Mannisen mukaan eniten kasvojen kohotuksia ja rintojen suurennuksia. Myös silmäluomileikkaus on tavallinen.

– Ehkä minun asiakaskunnassani ainakin yli puolet potilaista on tätä rekonstruktiivista puolta. Hyvin tyypillinen asiakasryhmä ovat transprosessissa olevat potilaat, Manninen sanoo.

Miehiäkin leikataan

Miehillekin tehdään paljon toimenpiteitä, vaikka Mannisen mukaan miesten plastiikkakirurgiasta on aiemmin oltu "enemmän hys-hys".

– Miehillä on raskaat, painavat kudokset. Otsa laskeutuu, kulmakarvat, yläluomet, kasvot. Niiden kohottelu ja kiristely, hän kuvaa.

Oma operaationsa on gynekomastia.

– Jos miehelle alkaa kasvaa rintakudosta, se voi olla kipeää ja aiheuttaa henkistä haittaa.

Riikan rinnoista poistettiin kaksi kiloa, miten se muutti elämän? Millaisia riskejä liittyy leikkauksiin, entä miksi täyteainepistos voi viedä näön? Katso koko keskustelu yllä olevalta videolta.

