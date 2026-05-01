Suomessa täyteaineita saa pistää käytännössä kuka tahansa, vaikka pieleen menneellä hoidolla voi olla vakavia seurauksia.
Esteettisiä hoitoja tarjoavan alan toimijat peräänkuuluttavat tiukemman valvonnan perään. Suomessa täyteainehoitoja saavat pistää muutkin kuin terveydenhuollon ammattihenkilöt.
– Suomessahan käytännössä kuka tahansa voi tehdä täyteainehoitoja luvallisesti, eli niitä ei tällä hetkellä valvo kukaan, kertoo plastiikkakirurgi Ada Hukki-Aitala.
Botuliinitoksiinia saa pistää vain lääkäri tai välittömässä valvonnassa oleva terveydenhuollon ammattilainen, mutta sitä on mahdollista kiertää eri tavoin.
Pieleen menneellä pistoshoidolla voi kuitenkin olla vakavat seuraukset.
