Mestaruushaastatteluissa Nokia Arenan jäällä kiteytyi mitä täyteläisimmin, mikä Tapparasta tekee niin kovan, MTV Urheilun Tuomas Hämäläinen kirjoittaa.

Juha Juujärvi oli voittamassa Tapparassa Rikard Grönborgin valmennustiimissä kaksi Suomen mestaruutta. Kevään 2024 kullan jälkeen Tampereen menestysseura räpiköi viime kaudella ja putosi tylysti puolivälierissä Ilvekselle, mutta Tappara ei olisi Tappara, jos se ei korjaisi pikaisesti kurssiaan.

Se kyllä hävisi sekä välieräsarjassa Ilvekselle että finaalisarjassa KooKoolle molemmissa ensimmäiset kaksi peliä. Osa ehti ajatella, että kirvesrinnoille kävisi köpelösti. Liian aikaisin.

Sarjat olivat pahasti kesken.

Ja kyse on Tapparasta.

Kun KooKoo oli kaatunut keskiviikkona seitsemännessä loppuottelussa maalein 2–1, Juujärvi kiteytti Nokian Arenan jäällä terävin verbaalisin vedoin, mitä paljon puhuttu tapparalainen voittamisen kulttuuri hänestä kovimmassa ytimessään on.

– Se on periksiantamattomuutta, joukkueen eteen työn tekemistä, halua kehittyä, halua voittaa ja sisäistä johtajuutta. Rehellisesti katsotaan ja pyritään parantamaan asioita, sanoi luotsi, jonka vastuulle tuli täksi kaudeksi myös analytiikka ja videovalmentaminen.

Kokeneet ja nimekkäät pelaajat, puolustaja Jyrki Jokipakka ja maalivahti Juha Metsola, hehkuttivat kumpikin MTV Urheilulle, että tämän kauden Tappara oli hyvähenkisin porukka heidän koko urallaan. Sanojen aitoudesta pystyi vakuuttumaan.