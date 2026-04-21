Monissa kauneusleikkauksissa käynyt mediapersoona on tehnyt työtä päänsä sisällä. Katso koko haastattelu yltä.

Maanantaina Lupa- ja valvontavirasto kertoi, että Espoossa toimivan esteettisen klinikan toiminta keskeytettiin useiden potilasturvallisuutta vakavasti vaarantavien puutteiden takia.

Somevaikuttaja ja podcast-juontaja Sergey Hilman kertoo Asian ytimessä -jaksossa kokemuksistaan kauneustoimenpiteiden osalta.

– Minut on väärinymmärretty, kun olen kertonut leikkauksista. Tarkoitukseni ei ole ollut kannustaa ketään leikkauksiin, vaan kertoa niistä avoimesti, jotta jos ihmiset menevät leikkauksiin tai toimenpiteisiin, niin tekisivät taustatutkimusta hyvin, koska ala on täynnä huijareita ja huonoja tekijöitä.

Hilmanilla on vilpillisistä tekijöistä omakohtaista kokemusta. Kun hän meni ensimmäisiin toimenpiteisiin vuosia sitten, lähti hän niihin ottamatta asioista selvää.

– Olen mennyt ensimmäisen mainoksen tai hinnan mukaan toimipiteisiin ja sitten mulla onkin laitettu varmaan jotain rakennussementtiä huuliin, koska se ei oikein lähtenyt millään, Hilman naurahtaa.

– Sitten olen joutunut tekemään korjausleikkauksia. Ne ovat olleet äärimmäisen kalliita ja kivuliaita yleensä myös, mediapersoona vakavoituu.

Leikkauksista terapiaan

Hilman vakuuttaa, ettei hän ole koukussa toimenpiteisiin. Taustallaan hänellä on muun muassa nenäleikkaus, kasvojen kohotus, hiusten siirto ja otsan hionta.