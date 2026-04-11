Joni Hesselgren joutuu odotella useamman kuukauden, että näkee lopullisen lopputuloksen kauneusoperaatioiden jälkeen.

Somepersoona Joni Hesselgren matkusti alkuvuodesta Etelä-Koreaan kauneusleikkauksiin.

Huomenta Suomessa vieraillut Hesselgren kertoi, että alkuperäisen suunnitelmien mukaan hänen piti mennä hiomaan leukalinjojaan. Hän kuitenkin totesi, että nälkä kasvoi syödessä ja lopulta operaatioita tehtiin enemmän. Lopulta hänen leukaansa ja poskipäitään muotoiltiin uusiksi sekä hän kohotti kasvojaan ja nosti huuliaan.

Hesselgren toteaa saaneensa kritisointia siitä, miksi teki niin monta operaatiota kerralla ja hän vastaakin aiheeseen yllä olevalla videolla.

Hesselgren oli kauneusoperaatioiden aikana nukutuksessa peräti 7,5 tuntia. Kun hän heräsi, olo oli sekava ja kasvot ihan turvoksissa.

– Minua ei sattunut lainkaan, vaan oli sellaista epämukavuutta. Totta kai tunsin, että naama on ilmapallo, mutta ei ollut kipuja.

Hesselgrenillä oli reissussa mukana läheisiä apuna, mutta hän halusi olla hyvin omatoiminen. Yöllinen vessareissu kuitenkin herätti koko porukan.

– Minä en nähnyt eteeni ja minut piti taluttaa vessanpöntölle. Minut piti taluttaa joka paikkaan. En pystynyt pitämään itsestäni yksinkertaisesti huolta.

– En tykkää olla muiden hoivan alla, niin minähän yöllä koitin hiipiä, että käyn pissalla omin päin. Minä löin päätäni ympäri seiniä ja herätin koko talon. He olivat, että herranjumala. Tule herättämään meidät, jos haluat pissalle.

Hesselgren myöntää, että kauneusoperaatioihin voi jäädä koukkuun. Hän joutuu hetken aikaa vielä odotella, miltä kasvot tulevat lopulta näyttämään operaatioiden jälkeen.