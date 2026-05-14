Jääkiekon NHL:ssä Colorado Avalanche on varmistanut paikkansa konferenssifinaaleissa.
Läntisen konferenssin finaalipaikka varmistui, kun Colorado kaatoi pudotuspelien toisella kierroksella Minnesota Wildin voitoin 4–1. Ratkaiseva ottelu venyi jatkoerään, jossa 4–3-voittomaalin teki Coloradon Brett Kulak.
Minnesota ehti johtaa ottelua ensimmäisen erän jälkeen jo maalein 3–0. Kolmannen erän loppupuolelle asti lukemat olivat Minnesotalle 3–1, kunnes Colorado tasoitti tilanteen viimeisen neljän peliminuutin aikana Jack Druryn ja Nathan MacKinnonin maaleilla.
Coloradon riveissä jäällä oli Joel Kiviranta, joka pelasi reilut yhdeksän ja puoli minuuttia ja jäi ottelussa pisteittä. Artturi Lehkonen oli sivussa ottelusta ylävartalovamman vuoksi.
Colorado kohtaa lännen finaalissa joko Anaheim Ducksin tai Vegas Golden Knightsin. Vegas johtaa ottelusarjaa voitoin 3–2.