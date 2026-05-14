Käärmeiden paini tallentui kameraan Kuhmoisissa. Katso video yltä!

Tuula Perkiä kuvasi toukokuun alussa Pirkanmaan Kuhmoisissa vapaa-ajan asuntonsa pihassa kyiden painihetken.

Perkiä kertoo, että hän oli edellisenä iltana siirtänyt yhden kyyn läheiselle pellolle ja seuraavana aamuna toisen kyyn hakkuualueelle.

Muutamaa tuntia myöhemmin pihalla oli käynnissä nahistelu. Ei ole kuitenkaan varmaa, olivatko samaiset kyyt eksyneet jälleen pihalle.

– Ensimmäistä kertaa näin tällaista ja kiehtovaa kyllä, kunhan on varovainen.

Perkiä kertoo, että hän ei ole 50 vuoden mökkeilyn aikana nähnyt kyitä mökin pihalla kuin kerran ja sekin oli viime kesänä.

– Ja nyt viikonlopun aikana neljä kyytä. Poikkeuksellista siis, Perkiä kertoo.

Urosten paini

Helsingin yliopiston käärmeisiin erikoistunut biologi ja tutkija Jarmo Saarikivi kertoo MTV Uutisille, että kyseessä on uroskyiden välienselvittely.

– Ne painivat selvittääkseen kumpi on vahvempi. Voittaja on päällimmäiseksi jäänyt, Saarikivi kertoo.

Taisteluun liittyy kolmaskin osapuoli.

– Palkintona on mahdollisuus päästä parittelemaan jossain lähistöllä odottavan naaraan kanssa.

Saarikiven mukaan kyiden paineja voi nähdä vain lyhyen aikaikkunan sisällä keväällä, eikä niitä kovin helposti osu omalle kohdalle, vaikka etsisikin.

– Hieno havainto ja onnistunut video. Harvinainen ja mieleen jäävä luontokokemus!