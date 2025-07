Henny Harjusola kertoo, miksi käy kauneusoperaatioissa Turkissa – nauhoittaa videon läheisilleen ennen leikkauksia

Somevaikuttaja-kampaaja Henny Harjusolalle on tehty lukuisia kauneuskirurgisia operaatioita. Hänellä on kokemusta niiden osalta monesta eri maasta.

Somevaikuttajana ja kampaajana tunnettua Henny Harjusolaa on leikattu niin Suomessa, Turkissa, Espanjassa kuin Ruotsissa, ja hänen kokemuksensa mukaan lääkärit valmistelevat asiakasta leikkauksiin hyvin samaan tapaan.

– Kerrotaan riskeistä ja mahdollista komplikaatioista. Yleensä tapaat anestesialääkärin, hoitajat, leikkaavan kirurgin ja hänen muun tiiminsä. Siinä tutkitaan sinua ja mitataan muun muassa verenpaine, Harjusola kertoo MTV Uutisille.

– Silloin, kun minulla tehtiin rinnat Suomessa tunnetulla klinikalla, joka on kovassa suosiossa edelleenkin, niin siellä minulta ei edes otettu verikokeita ennen leikkausta. Verenpaine oli ainoa, mikä tutkittiin. Turkissa oli huomattavasti laajemmat tutkimukset ennen kuin mentiin veitsen alle, Harjusola jatkaa kokemuksistaan.

Suomessa tehtyä operaatiota korjattiin kolmessa eri maassa

Erityisesti Turkissa tehdyt kauneusoperaatiot nousivat otsikoihin, kun suomalainen 65-vuotias somevaikuttaja Birgitta Aaltonen kuoli kauneusoperaation jälkeen Turkissa kesäkuun lopulla.

Harjusola on käynyt Turkissa kolmella eri kirurgilla. Siellä hänelle on tehty lukuisia operaatioita, kuten nenäleikkaus, ylähuulen kohotus, kulmien cat eye -kohotus, kaksi hiustensiirtoa, rintojen implanttien vaihto, rasvansiirto rintoihin, koko vartalon rasvaimu sekä pieleen menneen brazilian butt liftin (BBL) korjaus.

Ennen Turkkia hänen BBL:nsä tehtiin ensin Suomessa, sitten Espanjassa ja vielä Ruotsissa. Suomessa toimenpide tehtiin Harjusolan ollessa hereillä paikallispuudutuksessa.

– Sanoisin, että BBL:n riskit kasvavat eksponentiaalisesti siinä kohtaa, kun olet hereillä. En ollut tyytyväinen lopputulokseen, josta luvattiin ihan kaikkea muuta kuin mitä se oli. Luvattiin tuloksia, joihin he eivät olleet millään tavalla kykeneväisiä. Rasvaa siirrettiin pakaroihin pari desiä, mikä on aivan liian vähän, Harjusola kertoo.

Tämän jälkeen Harjusola suuntasi Espanjaan tunnetun kirurgin luo. Myöskään siellä aikaansaatu lopputulos BBL:stä ei miellyttänyt häntä, eikä kirurgi suostunut Harjusolan mukaan myöntämään omia virheitään.

– Hänen operaationsa myötä pakaroihini tuli epäsymmetriaa, ja hän oli siirtänyt rasvan todella aggressiivisesti alalantioon, kun ennen leikkausta keskustelimme, että haluan rasvan nimenomaan ylälantioon. Hän lupasi tehdä tämän toisessa leikkauksessa, mutta iho oli jo irronnut alalantion kudoksista, jonka myötä siihen jäi löysää ihoa. Sitä ei saatu kauniin näköiseksi, joten seuraavaksi suuntasin Ruotsiin.

Ruotsissa lantiota saatiin korjattua, mutta Harjusolan mukaan kirurgi ei saanut kiinni siitä, ettei hän halua isompia pakaroita tai lantiota, vaan halusi vain lantiosta ja reisistä kauniimman malliset.

– Ongelma aika hyvin kyllä korjaantui, mutta rasvaa oli siirretty liikaa pakaroihin ja lantioon. Olin pudottanut painoa ja lähdin vielä Turkkiin korjaamaan lantiotani.

”Et tietenkään mene halvimmalle, vaan sille, joka on mielestäsi taitavin ja sertifioitu”

Harjusola on aina pyrkinyt etsimään kirurgeja, jotka ovat taitavia siinä, mitä tekevät. Sinänsä maalla ei ole hänelle kauneuskirurgiassa muuta väliä.

– Suomessa tosin tehdään määrällisesti niin vähän operaatioita. Olemme pieni maa, jossa on vähän ihmisiä. Kauneusihanteet ovat täällä luonnollisempia kuin mistä itse pidän, Harjusola selventää.

Turkin Harjusola on valinnut siitä syystä, että siellä olevalta kirurgilta hän on saanut sellaista hoitoa, jälkeä ja palvelua, mitä hän on tarvinnut.

Hän on käynyt pakaroiden korjaamisesta konsultaatiossa myös Suomessa, mutta kirurgi paljastuikin lääkäriksi.

– Tämä korostaa mielestäni sitä, miten villi länsi kauneuskirurgia on myös täällä Suomessa, ei pelkästään Turkissa. Turkissa on kaiken lisäksi tiukat säädökset siitä, missä olosuhteissa leikkauksia ja nukutuksia saa tehdä. Aina puhutaan, että Turkki on huono ja siellä on huono hygieniataso ja sitä sun tätä. Varmasti on, jos menee viiden pennin kirurgille. Et tietenkään mene halvimmalle, vaan sille, joka on mielestäsi taitavin ja sertifioitu. On myös todella tärkeää, että kirurgi pystyy sanomaan ei.

Video läheisille varmuuden vuoksi

Harjusola kokee usein pelkoa ennen leikkauksia, koska nukutuksessa on aina omat riskinsä.

– Olen tehnyt paljon tutkimustyötä, mistä riskit koostuvat. Komplikaatioita voi tulla piilevästä sairaudesta ja pitkästä nukutuksesta. Itse en ole koskaan ollut yli kolme tuntia kestävässä nukutuksessa.

Ennen pidempiä nukutuksia Harjusola nauhoittaa aina videon läheisilleen sen varalta, että jotakin sattuu.

– Kerron niissä, että operaatio on ollut asia, mihin olen itse päätynyt ja sitä halunnut, eikä minua olisi kukaan voinut siitä ylipuhua. Painotan, että murehtiminen sikseen, jos jotakin on käynyt. Se ei ole kenenkään vika. Niitä ei onneksi ole koskaan tarvinnut laittaa eteenpäin, eikä toivottavasti jatkossakaan tarvitse. Mutta toki otan nämä tilanteet aina vakavasti.

Harjusolan tutuilla on ollut leikkausten jälkeen ongelmina lähinnä ei-toivottuja lopputuloksia, haavan paranemisongelmia ja haavan pieniä tulehdustiloja.

– Niin radikaalia tilannetta, että joku olisi leikkauksen jälkeen kuollut, ei ole sattunut kenellekään lähipiirissä, Harjusola painottaa.

Kun operaatioihin lähtee, hän kehottaa aina keskustelemaan riskeistä kirurgin ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi kannattaa selvittää oma terveydentilansa.

– Aina riski on kuitenkin olemassa. Kannattaa myös konsultoida useampaa eri kirurgia ja kysyä toisia mielipiteitä, Harjusola neuvoo.

Harjusolalla on tarkoitus lähteä vielä Turkkiin muutamaan operaatioon. Ensimmäinen voisi olla ennen joulua, mutta tarkkaa ajankohtaa hän ei ole vielä sopinut.

Operaatiot liittyvät painonpudotukseen, sillä hän haluaa poistattaa siitä jäänyttä löysää ihoa.

– Voisin teetättää sen myös Suomessa julkisella puolella, koska nämä ovat ihan fyysisiä haittoja. Esimeriksi reisien löysä iho aiheuttaa minulle terveydellisiä ongelmia. Mutta en halua tätä tehtävän Suomessa, koska julkisella esteettinen ulkonäkö ei kiinnosta, vaan toiminallisuus. Ja minulle on todella tärkeää, että lopputulos on myös esteettisesti miellyttävä, Harjusola summaa.