Ondrej Pavel liekehti seitsemännessä finaalissa.

Tshekkiläinen yllätyshahmo Ondrej Pavel löi alkutahdit Tapparan liidolle jääkiekon SM-liigan seitsemännessä loppuottelussa. Kirvesrintojen nelosketjun laituri kiihdytti keskiviikkona läpiajoon jo vajaan neljän minuutin pelin jälkeen ja viimeisteli koko pudotuspelikevään ensimmäisen maalinsa.

Kylmänviileä rystynosto upposi Eetu Randelinin vartioiman KooKoo-maalin yläpesään.

FInaalia kommentoinut MTV Urheilun asiantuntija Jesse Joensuu suitsutti Pavelia vuolaasti.

– Aivan uskomaton suoritus kaverilta, joka ei ole tunnettu tällaisista suorituksista, asiantuntija sanoi.

Pavel oli aiemmin haalinut pudotuspelikeväänä vain yhden syöttöpisteen.

– Aivan fantastinen rytminvaihdos häneltä. Veikkaan, että kun oli Pavel kyseessä, ei oltu ihan valmiina tuohon. Tuo rystyveto vielä. Täydellinen, juuri oikea-aikainen. Vau, mikä startti ottelulle! Joensuu ylisti.

Näet Pavelin maalin ylälaidan videolta.

Ondrej Pavel käynnisti maalillaan Tapparan liidon keskiviikkona.Lehtikuva

Pavel ei ollut pitelemätön vain avausvaihdossaan. 25-vuotias peluri puikkaili myöhemmin matsissa saippuapalamaisesti pariinkin otteeseen läpi, mutta niillä kerroilla KooKoo-vahti Randelin piti pintansa.