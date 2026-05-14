Ondrej Pavel liekehti seitsemännessä finaalissa.
Tshekkiläinen yllätyshahmo Ondrej Pavel löi alkutahdit Tapparan liidolle jääkiekon SM-liigan seitsemännessä loppuottelussa. Kirvesrintojen nelosketjun laituri kiihdytti keskiviikkona läpiajoon jo vajaan neljän minuutin pelin jälkeen ja viimeisteli koko pudotuspelikevään ensimmäisen maalinsa.
Kylmänviileä rystynosto upposi Eetu Randelinin vartioiman KooKoo-maalin yläpesään.
FInaalia kommentoinut MTV Urheilun asiantuntija Jesse Joensuu suitsutti Pavelia vuolaasti.
– Aivan uskomaton suoritus kaverilta, joka ei ole tunnettu tällaisista suorituksista, asiantuntija sanoi.
Pavel oli aiemmin haalinut pudotuspelikeväänä vain yhden syöttöpisteen.
– Aivan fantastinen rytminvaihdos häneltä. Veikkaan, että kun oli Pavel kyseessä, ei oltu ihan valmiina tuohon. Tuo rystyveto vielä. Täydellinen, juuri oikea-aikainen. Vau, mikä startti ottelulle! Joensuu ylisti.
Ondrej Pavel käynnisti maalillaan Tapparan liidon keskiviikkona.
Pavel ei ollut pitelemätön vain avausvaihdossaan. 25-vuotias peluri puikkaili myöhemmin matsissa saippuapalamaisesti pariinkin otteeseen läpi, mutta niillä kerroilla KooKoo-vahti Randelin piti pintansa.