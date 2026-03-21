Temusta tilattu kuorintahanska johti nopeasti levinneeseen ihottumaan, joka sai lääkäritkin ymmälleen. Wilma Rinkinen kertoo, että tapaus muutti hänen käsityksensä varoitelluista verkkokaupoista.

Helsinkiläinen kauppatieteiden opiskelija Wilma Rinkinen, 23, oli nuorempana tilannut muutamia kertoja tuotteita verkkokauppa Temusta, lähinnä edullisten hintojen houkuttelemana.

– En ajatellut asiaa sen enempää. Ja vaikka olisin tiennyt, miten tuotteet valmistetaan tai mitä taustalla tapahtuu, en tiedä, olisiko se silloin nuorempana kiinnostanut, Rinkinen kertoo.

Viime vuonna hän tilasi ihonhoitoon tarkoitetun kuorintahanskan. Hintaa oli euron tai pari. Jo ensimmäisen käyttökerran jälkeen iholle ilmestyi pientä punoitusta, mutta Rinkinen ajatteli ihonsa vain reagoivan kuorintaan.

– En osannut pelästyä tarpeeksi enkä huolestunut, vaikka ehkä olisi pitänyt.

Ihottuma levisi aggressiivisesti

Viime kesään mennessä Rinkinen oli käyttänyt hanskaa muutamia kertoja, kunnes eräänä päivänä punoitus oli suihkun jälkeen huomattavasti voimakkaampaa.

– Seuraavana aamuna herätessäni ihottuma oli levinnyt rinnasta käsiin ja kasvoihin. Sitä seuraavana päivänä se oli jo valahtanut koko kehoon. Soitin töihin ja sanoin, että nyt näyttää pahalta.

Ihottuma oli levinnyt käytön jälkeisenä päivänä rinnasta käsiin ja kasvoihin.Wilma Rinkisen kotialbumi

Koko iho tuntui aralta, kirveli ja poltteli. Rinkinen otti yhteyttä terveysasemalle, jossa ihmeteltiin erikoisia oireita: iholla näytti olevan monen erilaisen ihottuman piirteitä eri kohdissa kehoa.

Terveysasemalta käskettiin Rinkistä nopeasti paikanpäälle arvioitavaksi, mutta konsultoitu ihotautilääkärikään ei osannut antaa tarkkaa diagnoosia. Mukaan hän sai kuitenkin kortisonivoiteet hoidoksi.

Oireet pahenivat parissa päivässä voiteista huolimatta.

– Iho oli tumma, kun sitä painoi, väri ei muuttunut. Aloin googlailla oireita ja sieltä tuli pelottavia juttuja, kuten ihosyöpä ja muita sellaisia.

– Pelästyin, että pahimmassa tapauksessa jalkani joudutaan amputoimaan, kun reaktio oli niin raju juuri siinä jalassa.

Rinkinen lähetti kuvia perhetutulle lääkärille, jonka huolestunut reaktio sai hänet hakeutumaan päivystykseen saman illan aikana.

– He ensin vähän katselivat rintaa, mutta sitten kun otin jalan esiin, he totesivat, että nyt on kyllä erikoinen.

Tuotteista löydetty vaarallisia pitoisuuksia myrkkyjä

Halpatuonnin ongelmista on puhuttu jo useamman vuoden, mutta silti Suomeen saapui viime vuonna 40,5 miljoonaa halpatuontitilausta.

Kiinalainen Temu toimii alustana tuhansille myyjille, joiden turvallisuustaso vaihtelee suuresti. Mutta Suomen viranomaisten viesti on ollut selvä: riskit ovat todellisia, eikä valvonta tavoita kuin pienen osan kuluttajille päätyvistä tuotteista.

Suurimmat turvallisuusriskit liittyvät kosmetiikkaan ja sähkölaitteisiin.

Aiemmin tässä kuussa työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä julkaisi raportin, joka nosti esiin lukuisia ongelmia EU:n ulkopuolisessa halpatuonnissa.

Temun ja Sheinin kaltaisista kaupoista ostetuista tuotteista on löydetty EU-sääntelyn vastaisia pitoisuuksia muun muassa kadmiumia, nikkeliä ja lyijyä.

– Käsissämme on haastava ilmiö ja erittäin visainen ongelma, totesi työryhmän puheenjohtaja, valtiosihteeri Mika Nykänen.

9:25 Katso myös: Suomalaisten into temuttaa ei laannu – näin epäonnistuneita ostoksia suomalaiset ovat saaneet.

Lopullinen diagnoosi lääkäreillekin mysteeri

Päivystyksessä Rinkinen määrättiin verikokeisiin ja hänelle tehtiin lähete koepalan bakteeriviljelyyn.

Aika olisi ollut vasta parin viikon päästä, jolloin ihottuma oli jo parantunut niin paljon, ettei koepalaa voitu enää ottaa. Verikokeet eivät paljastaneet mitään poikkeavaa, eivätkä oireet sopineet suoraan mihinkään tunnettuun diagnoosiin.

– Loppujen lopuksi se jäi lääkäreillekin mysteeriksi. He epäilivät, että kuorintahanskassa oli jokin bakteeri tai kemikaali, joka pääsi leviämään rikkoutuneen ihon kautta.

MTV Uutiset on nähnyt terveydenhuollon hoitokertomukset, jotka vahvistavat, että syyksi epäiltiin todennäköisesti kuorintahanskaa.

Rinkinen käytti kolmea eri kortisonivoidetta, jotka lopulta alkoivat tehota. Noin kuukauden kuluttua ihottuma oli lähes kokonaan poissa. Iho on kuitenkin ollut tapauksen jälkeen herkempi, vaikka hänellä ei aiemmin ole ollut ihottumia tai allergioita.

"En tiennyt, mikä Temu oikeastaan on"

Rinkinen on kertonut kokemuksestaan avoimesti sosiaalisessa mediassa varoittaakseen erityisesti nuoria – vaikka aihe herättää voimakkaita tunteita.

Tiktok-videoihin on tullut myös kommentteja, joissa ihmetellään, miksi hän ylipäänsä tilasi tuotteita parjatusta kaupasta.

– En koe, että minun pitäisi hävetä. En tuolloin tiennyt vielä täysin mikä Temu on, eli miten siellä tuotetaan ja tehdään tuotteita. Mutta nyt kun tiedän, haluan esimerkkini kautta varoittaa sen riskeistä muita.

Suurin osa reaktioista on ollut säikähtäneitä, mutta jotkut ovat jopa kyseenalaistaneet, voiko hanska olla syyllinen.

Rinkinen itse kokee saaneensa tärkeän opetuksen – ja ehkä välttyneensä pahemmalta.

– Tämä oli konkreettinen ja näkyvä reaktio, mutta lopulta aika vaaraton. Kun miettii esimerkiksi hedelmättömyyttä ja muita pitkäaikaisia vaikutuksia, [joita jotkin kemikaalit] voivat vuosien aikana aiheuttaa, tuntuu, että saatoin välttyä sellaiselta, kun sain tällaisen reaktion nyt.

Katso myös: Mitä on varsinkin nuorten keskuudessa yleistyvä dropshipping? Villissä verkkokaupassa piilee ongelmia.

