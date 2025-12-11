Miss Suomen organisaatio järjestää tiedotustilaisuuden klo 12 ja MTV näyttää tilaisuuden suorana.

Miss Suomi Sarah Dzafce joutui kohun keskelle joulukuun alussa, kun hänestä alkoi levitä kuva, jossa Dzafce näyttää tekevän rasistiseksi mielletyn eleen. Hän venyttää silmiään, ja kuva päällä on teksti "kiinalaisen kaa syömäs".

Juuri ennen itsenäisyyspäivää Dzafce julkaisi Tiktok-videon lentokoneesta. Miss Suomi kirjoitti videoon näin: "Jengi heittaa meanwhile mä Finnairin bisness luokas." Kyseinen video on jo poistettu.

Kohu sai entistä enemmän kierroksia, kun hän otti asiaan kantaa ja pyysi anteeksi. Rasisimikohu on levinnyt jo ulkomaalaisiin medioihin. Miss Suomen anteeksipyyntöä on kyseenalaistettu sosiaalisessa mediassa ja keskustelupalstoilla. Kommenteissa on myös pohdittu, toimiiko Dzafce Miss Suomen arvojen mukaisesti ja pitäisikö tämän luopua kruunusta.