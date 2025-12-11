



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Nyt puhuu ex-Miss Suomi Sarah Dzafce: "En halua katua elämässä tekojani" 5:13 Näin kommentoi Miss Suomi -kruununsa menettänyt Sarah Dzafce Julkaistu 34 minuuttia sitten Aino Haili aino.haili@mtv.fi Katja Lintunen katja.lintunen@mtv.fi Sarah Dzafce kertoo oppineensa, että sosiaalisen median julkaisujen suhteen kannattaa olla harkitseva. Miss Suomi -organisaatio ilmoitti torstaipäivänä toiminnanjohtajansa Sunneva Sjögrenin johdolla hallitsevan Miss Suomen Sarah Dzafcen joutuvan luopumaan kruunustaan rasismikohun seurauksena. Dzafcen tilalle Miss Suomeksi nousee ensimmäinen perintöprinsessa Tara Lehtonen. MTV Uutiset haastatteli Dzafcen virallisen tiedotustilaisuuden jälkeen. – Tämä tilanne on todella sydäntäsärkevä ja olen todella, syvästi pahoillani jokaista henkilöä kohtaan, jota olen loukannut, etenkin aasialaista yhteisöä. Syvimmät pahoitteluni, Dzafce kertoi.





Kohu lähti liikkeelle, kun Dzafcesta alkoi levitä kuva, jossa hän näyttää tekevän rasistiseksi mielletyn eleen. Hän venyttää silmiään, ja kuva päällä on teksti "kiinalaisen kaa syömäs".

Sarah Dzafcen ilmoitettiin menettävän kruununsa Miss Suomena torstaina 11. joulukuuta. Kuvassa oikealla Miss Suomen toiminnanjohtaja Sunneva Sjögren.Lehtikuva

Kuvan julkaisi omalla sosiaalisen median tilillään Dzafcen ystävä. Entinen missi kuvaili kuvan olleen "heidän kummankin huolimattomuutta".

– Tätä kuvaa, tai oikeastaan videota, ei olisi ikinä pitänyt julkaista.

Kohun alkamisen jälkeen Dzafce julkaisi anteeksipyynnön, mutta julkaisi myös videon, johon kirjoitti: "Jengi heittaa meanwhile mä Finnairin bisness luokas." Kyseinen video on jo poistettu.

– Sisältöni, jota olen julkaissut kohun jälkeen sosiaalisessa mediassa, on loukannut montaa ihmistä. Olen ymmärtänyt tämän asian ja ymmärrän, miksi ihmiset ovat loukkaantuneita tästä. Olen syvästi pahoillani siitä, että näin on tapahtunut. Haluan kantaa vastuun jokaisesta teosta, mitä teen. Tällä teolla haluan näyttää, että otamme asian hyvin vakavasti.

Sarah Dzafce ehti toimia Miss Suomena vain kolmen kuukauden ajan.

Dzafcelta kysyttiin, kuinka paljon häntä kaduttaa kyseisten julkaisuiden tekeminen.

– En halua katua elämässä tekojani. Uskon, että kaikella on tarkoitus ja oli se sitten hyvä tai paha, mutta tälläkin tapahtuneella on varmasti jonkinlainen tarkoitus. Olen todella pahoillani kaikesta loukkaavasta sisällöstä, jota olen jakanut.

Tapahtuneesta ex-missi kertoo kuitenkin "oppineensa paljon". Hän kertoo ymmärtäneensä, että kaikella hänen sanomallaan sekä julkaisemallaan sisällöllä on "todella suuri painoarvo" ja että sitä seurataan todella tarkasti.

– Täytyy miettiä monta kertaa, minkälaisia seuraamuksia sisällöllä, mitä jaat sosiaalisessa mediassa, on.

Missiorganisaatio tapasi Dzafcen kasvotusten torstaiaamuna hänen palattuaan ulkomaanmatkaltaan. Tapaamisessa käytiin hänen mukaansa läpi meneillään ollutta tilannetta.

Dzafce ei kertomansa mukaan ollut etukäteen tietoinen siitä, että hänen tittelinsä Miss Suomena päätetään.

– Yhdessä missiorganisaation kanssa koimme tämän päätöksen hyväksi.

Sarah Dzafce kertoo oppineensa, että sosiaalisen median julkaisujen suhteen kannattaa olla harkitseva.Lehtikuva

Miss Suomen ura jäi Dzafcen osalta vain kolmen kuukauden mittaiseksi. Se aika, jonka hän kruunua kantoi, oli Dzafcen mukaan "hänen unelmiensa täyttymys", josta hän haaveili jo lapsena.

– Tämä on todella sydäntäsärkevää, mutta kannan vastuun jokaisesta teosta, jonka teen.

Dzafce kertoo vastaisuudessakin jatkavansa unelmiensa tavoittelua sekä uransa luomista.

– Tämän tilanteen myötä joudun suunnittelemaan tulevaisuutta uudelleen eri tavalla. Mutta edelleen haaveeni ja unelmani ovat suuria.

Se, kuinka kohu ja kruunun menettäminen tulevat vaikuttamaan Dzafcen töihin vastaisuudessa, nähdään hänen mukaansa tulevaisuudessa.

Jos hän nyt voisi tehdä jotain toisin, hän kertomansa mukaan "harkitsisi viisi kertaa enemmän" mitä julkaisee sosiaaliseen mediaan.

Lue myös: Tässä on kohun keskellä uudeksi Miss Suomeksi kruunattava Tara Lehtonen