Sita Salminen julkaisi sosiaalisessa mediassa saamiaan rasistisia viestejä.
Tubettaja-vaikuttaja Sita Salminen ottaa Instagram-tilillään tekemässä julkaisussa kantaa rasismikeskusteluun.
Salmisen äiti on thaimaalainen ja hän on kertonut olevansa geneettisesti puoliksi kiinalainen.
Julkaisussaan Salminen kertoo, kuinka hän on itsekin joutunut kokemaan rasismia Suomessa. Hän on jakanut julkaisussaan kuvakaappauksia saamistaan rasistisista kommenteista.
Salminen toteaa tekstissään rasismin olevan rakenteellinen järjestelmä.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.
– Se ei ole vain yksittäisten junttien vihamielisyyttä, vaan se on järjestelmällinen ideologia, jolla on pitkä historia ja jonka ytimessä on valkoisuuden valta.
Salminen muistuttaa, ettei omien asenteiden sekä käytösmallien tarkastelua tarvitsisi pelätä.
– On hyvä irtisanoutua rasismista, mutta samalla myös tiedostaa, että me olemme kaikki omaksuneet ajatusmalleja ihan tahtomattakin.