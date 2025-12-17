– Se ei ole vain yksittäisten junttien vihamielisyyttä, vaan se on järjestelmällinen ideologia, jolla on pitkä historia ja jonka ytimessä on valkoisuuden valta.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä .

Julkaisussaan Salminen kertoo, kuinka hän on itsekin joutunut kokemaan rasismia Suomessa. Hän on jakanut julkaisussaan kuvakaappauksia saamistaan rasistisista kommenteista.

Salmisen äiti on thaimaalainen ja hän on kertonut olevansa geneettisesti puoliksi kiinalainen.

– Rasismin vuoksi "vinoista" silmistä on tehty pilkkaa, pilkasta on tehty syrjinnän ja toiseuttamisen keino. Siksi mua on turhauttanut nähdä tähän kohuun liittyen kommentteja "Eihän vinoissa silmissä ole mitään pahaa". No shit, ei tietenkään ole. Ei me aasialaiset olla sitä mieltä, vaan meidän ominaisuudet on valjastettu ja väännetty rasismin aseiksi. Ei ole sattumaa, että noissa kuvassa näkyvissä kommenteissa mainitaan toistuvasti silmät.