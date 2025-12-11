Juuri nyt Avaa

Vuoden 2025 Miss Suomi Sarah Dzafce on joutunut luopumaan tittelistään ja kruunustaan rasismikohun saattelemana. Asia ilmoitettiin Miss Suomi -organisaation tänään 11. joulukuuta järjestämässä tiedotustilaisuudessa .

Katso videolta, miten Miss Suomen tittelin päättymisestä ilmoitettiin.

Sarah Dzafcen titteli Miss Suomena on päätetty. Lehtikuva

Kohu alkoi, kun Dzafcesta alkoi joulukuun alussa levitä kuva , jossa hän näyttää tekevän rasistiseksi mielletyn eleen. Dzafce venyttää silmiään, ja kuva päällä on teksti "kiinalaisen kaa syömäs".

Myöhemmin, juuri ennen itsenäisyyspäivää, Dzafce julkaisi Tiktok-videon lentokoneesta.

– Jengi heittaa meanwhile mä Finnairin bisness luokas, Miss Suomi kirjoitti myöhemmin poistetun videon yhteydessä. Heittaamisella hän tarkoitti vihaamista.

Kohu sai entistä enemmän kierroksia, kun hän otti asiaan kantaa ja pyysi anteeksi. Rasismikohu levisi myös ulkomaalaisiin medioihin.