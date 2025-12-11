Tästä kuvasta alkoi ex-Miss Suomi Sarah Dzafcen rasismikohu
Julkaistu 11.12.2025 15:27
Miss Suomi -tittelin menettäneestä Sarah Dzafcesta levisi sosiaalisessa mediassa rasistisena pidetty kuva.
Vuoden 2025 Miss Suomi Sarah Dzafce on joutunut luopumaan tittelistään ja kruunustaan rasismikohun saattelemana. Asia ilmoitettiin Miss Suomi -organisaation tänään 11. joulukuuta järjestämässä tiedotustilaisuudessa.
Sarah Dzafcen titteli Miss Suomena on päätetty.Lehtikuva
Kohu alkoi, kun Dzafcesta alkoi joulukuun alussa levitä kuva, jossa hän näyttää tekevän rasistiseksi mielletyn eleen. Dzafce venyttää silmiään, ja kuva päällä on teksti "kiinalaisen kaa syömäs".
Tämä kuvakaappaus lähti leviämään Jodelista.Kuvakaappaus Jodelista
Myöhemmin, juuri ennen itsenäisyyspäivää, Dzafce julkaisi Tiktok-videon lentokoneesta.
– Jengi heittaa meanwhile mä Finnairin bisness luokas, Miss Suomi kirjoitti myöhemmin poistetun videon yhteydessä. Heittaamisella hän tarkoitti vihaamista.
Matilda Wirtavuori kruunasi Sarah Dzafcen seuraajakseen syyskuussa.Tomi Natri /All Over Press
Dzafcen tilalle Miss Suomeksi kruunattiin tänään ensimmäinen perintöprinsessa Tara Lehtonen.
