Sarah Dzafce joutui luopumaan missikruunustaan.

Miss Suomi 2025 Sarah Dzafce joutui luopumaan kruunustaan torstaina 11. joulukuuta. Dzafce joutui hiljattain rasismikohun keskelle, joka sai entistä enemmän kierroksia, kun hän otti asiaan kantaa ja pyysi anteeksi.

Miss Suomi -organisaation järjestämässä tiedotustilaisuudessa Dzafce astui vakavana median eteen.

– Haluan aloittaa sanomalla syvimmät pahoitteluni jokaiselle, jota olen loukannut ja satuttanut. Etenkin aasialaiselle yhteisölle. Olemme yhdessä Miss Suomi -organisaation kanssa päättäneet, että minä Sarah Dzafce en jatka enää Miss Suomena.