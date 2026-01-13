



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Sami Kapanen: Patrik Bartosak päästi kolmesta laukauksesta kolme maalia | MTV Uutiset





Urheilu Liiga Etusivu Joukkueet Otteluohjelma Pistepörssi Sarjataulukko Sami Kapaselta avoin puheenvuoro Patrik Bartosakista – "Kolme laukausta, kolme maalia" 7:29 Pelicansin päävalmentaja Sami Kapanen käy joukkueensa läpi ja puhuu avoimesti Patrik Bartosakista. Kapasen jälkeen äänessä Lukon Tomi Lämsä. Julkaistu 13.01.2026 21:48 Tuomas Hämäläinen tuomas.hamalainen@mtv.fi TuoHamalainen Vaikka Patrik Bartosakin alku Lukkoa vastaan oli karu, Pelicansin päävalmentaja Sami Kapanen halusi luottaa tshekkimaalivahtiinsa. Pelicans liiti ennen joulua jääkiekon SM-liigassa viiden ottelun voittoputkessa, mutta sitä on seurannut kuusi tappiota putkeen. Tuorein niistä tuli tiistaina Raumalla, kun sarjakakkonen Lukko löi lahtelaiset 4–3 jatkoajalla. Lue myös: Ikävä tilanne SM-liigassa – maalitykki talutettiin ulos kaukalosta Pelicansin Stapley Brettin avausminuutin maalin jälkeen Lukko karkasi avauserässä 3–1-johtoon. Pelicans kiri kuitenkin vielä tasoihin ja onnistui naaraamaan yhden pisteen. 5:22 Tästä näet ottelun maalit – Lukko voitti 4–3 kapteeni Eric Gelinasin iskettyä ratkaisun jatkoajalla. Päävalmentaja Sami Kapanen kiteytti vaikeasta lähtöasemasta otteluun tulleen Pelicansin illan olleen kaksijakoinen. Nopeaa johtoa seurasi sen "totaalinen menetys" Lukon pelattua "todella vahvasti".

– Olen tyytyväinen tänään joukkueen taisteluilmentymään ja ryhtiliikkeeseen kakkoserään. Tulimme todella vahvasti ja pystyimme pikkaisen ottamaan ottelun kulkua hallintaan. Saimme maalista vähän uskoa, Kapanen sanoi viitaten Einari Luhangan toisen erän kavennusosumaan.

Kolmannen erän Pelicans-luotsi havainnoi olleen todella hyvää kiekkoa.

– On aika viihdyttävää valmentajanakin katsoa, kun sattuu ja tapahtuu. Intensiteetti oli ihan hyvä ja pelin vaade aika kova.

Vaikka voittoa ei tullutkaan, Kapanen näki paljon elementtejä, joiden päälle sarjassa nyt 14:ntenä majailevan joukkueen peliä voi ruveta rakentamaan.

"Äärimmäinen kilpailija"

Pelicansin Patrik Bartosak on SM-liigan maalivahtitähtiä.Elmeri Elo / All Over Press

Vahva palanen, johon Pelicans voi nojata, on yksi SM-liigan parhaista maalivahdeista, Patrik Bartosak.

– Hän on erittäin värikäs, räiskyvä persoona. Joukkueen tietynlainen hengenluoja. Hän tekee itsestäänkin välillä hauskaa, vitsailee ja on äänessä. Sitä kautta arki on pikkaisen kevyempää hallilla.

Kapanen lisäsi veskarin olevan myös "äärimmäinen kilpailija".

– Tuossa vaihdettiin muutama sananen pelin jälkeen. Annettiin hänelle mahdollisuus: Kolme laukausta, kolme maalia eka erässä. Emme halunneet kuitenkaan ottaa häntä pois. Hän vastasi hyvin loppupelin huutoon. Hän on erittäin iso osa meidän joukkuettamme.

Bartosak torjui Raumalla 24 laukausta. Suurimmin rumputulta maalia kohti tuli kolmannessa erässä, jossa tshekki koppaili kaikki 15 kutia.

Tuomas Hämäläinen MTV Uutiset