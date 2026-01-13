Vaikka Patrik Bartosakin alku Lukkoa vastaan oli karu, Pelicansin päävalmentaja Sami Kapanen halusi luottaa tshekkimaalivahtiinsa.
Pelicans liiti ennen joulua jääkiekon SM-liigassa viiden ottelun voittoputkessa, mutta sitä on seurannut kuusi tappiota putkeen. Tuorein niistä tuli tiistaina Raumalla, kun sarjakakkonen Lukko löi lahtelaiset 4–3 jatkoajalla.
Lue myös: Ikävä tilanne SM-liigassa – maalitykki talutettiin ulos kaukalosta
Pelicansin Stapley Brettin avausminuutin maalin jälkeen Lukko karkasi avauserässä 3–1-johtoon. Pelicans kiri kuitenkin vielä tasoihin ja onnistui naaraamaan yhden pisteen.
5:22Tästä näet ottelun maalit – Lukko voitti 4–3 kapteeni Eric Gelinasin iskettyä ratkaisun jatkoajalla.
Päävalmentaja Sami Kapanen kiteytti vaikeasta lähtöasemasta otteluun tulleen Pelicansin illan olleen kaksijakoinen. Nopeaa johtoa seurasi sen "totaalinen menetys" Lukon pelattua "todella vahvasti".