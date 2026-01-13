Rauman Lukon maalisieppo Alex Beaucage talutettiin pois jäältä.
Pelicansin Miro Väänänen taklasi Lukon Alex Beaucagea tiistain SM-liigaottelun toisessa erässä. Kanadalaishyökkääjä jäi tämän jälkeen Väänäsen alle.
Beaucage makasi jään pinnassa, kunnes joukkuekaverit taluttivat hänet ulos kaukalosta.
Rangaistuksia tilanteesta ei jaettu.
Näet episodin ylälaidan videolta.
Beaucage oli iskenyt avauserässä ylivoimalla raumalaisisäntien 2–1-johtomaalin. Lukko voitti ottelun lopulta jatkoajalla 4–3. Ratkaisuosuman viimeisteli kapteeni Eric Gelinas.
Ensimmäistä kauttaan Suomessa pelaava Beaucage on ollut Lukon kauden kovin maalipyssy. Koossa on nyt 38 SM-liigaottelusta 18 osumaa, ja kanadalainen on lisäksi syöttänyt 14 maalia.