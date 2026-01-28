Salatut elämät -sarja palaa ensi viikolla ruutuun jännittävin kääntein.
Salatut elämät -sarjan ensi viikon jaksoisssa Jiri antaa majapaikan Dahlialle ja kaksikko alkaa viihtyä yhdessä. Dahlia tekee Jirille tunnustuksen.
Kahvilaa sulkeva Marianna säikähtää, kun vessan peiliin on kirjoitettu Raakelin ja Johannan nimet. Hän näkee vettä valuvan naisen kahvilan vessassa.
Marianna tunnustaa Lindalle tehneensä tärkeän päätöksen.
Kari ja Gunnar järkyttyvät, kun saavat tietää ohjelmansa nimen.
Laila ja Matias auttavat Ollia muutossa luokseen. Aamulla Olli herää järkytykseen.
Tatu pyytää Sampoa treffeille. Kalle näkee kotimatkallaan kaksikon.
Jenna soittaa Alissalle, hyväksyy tämän kämppistarjouksen ja päättää muuttaa Helsinkiin.
Noel kehuu Jiriä tämän työpanoksesta ja vihjaa palkitsevansa tämän jotenkin.