Salatut elämät -sarja palaa ensi viikolla ruutuun jännittävin kääntein.
Salatut elämät -sarjan ensi viikon jaksoisssa nuoriso saapuu mökille valmiina viettämään Magnuksen synttäripäivää.
Jutta ja Lasse hämmästyvät, kun löytävät kotoaan nukkuvat Ismon ja Iisan.
Henrik väittää Akille, että hän ei tiennyt Sampon hankkineen Cindyn osakkeet. Aki keksii suunnitelman totuuden selvittämiseen.
Vertti vilkuilee salaa ihastuneena Lailaa. Magnus puolestaan häkeltyy, kun humaltunut Matias suutelee häntä.
Kristian kertoo Danielalle kaipaavansa Nadjaa. Hän kerää rohkeutensa ja menee Evan ovelle.
Jiri muistelee vanhoja hyviä aikoja ja rakkautta Evan kanssa.
Kalle haluaa lääkitä syyllisyyttään kaupan polttamisesta alkoholilla, mutta Ismo estää häntä.
Kari antaa Gunnarille neuvoja Dahlian suhteen.