Salatut elämät -sarja palaa ensi viikolla ruutuun jännittävin kääntein.
Salatut elämät -sarjan ensi viikon jaksoisssa Olli sanoo Matiakselle, että tämän kannattaa pysyä Magnuksen kanssa vain ystävänä.
Joanna harmittelee, ettei saa kutsuja edes työhaastatteluun. Daniela saa idean, miten auttaa naista.
Salla ja Dahlia päättävät päivittää miestensä tyylin kuvaruutuun sopivammaksi. Kari ja Gunnar alkavat pohtia, onko tv-sarja kaiken vaivan arvoista.
Aaro näkee painajaista tilanteesta, jossa kuristi Luukon kuoliaaksi.
Aaro ja Marianna sopivat pitävänsä suhteensa ja totuuden Akista salassa Lindalta.
Kerttu valehtelee Henrikille, että äitinsä matkusti tapaamaan siskoaan. Myöhemmin Henrik tekee kauhistuttavan löydön.
Jiri aikoo keskittyä naisten sijaan töihin ja Magnukseen. Myöhemmin hän vilkuilee kaihoisana Evan ovea.