Salatut elämät -sarja palaa ensi viikolla ruutuun jännittävin kääntein.
Salatut elämät -sarjan ensi viikon jaksoisssa tuomari keskeyttää oikeudenkäynnin Evan riehumisen vuoksi.
Matias jatkaa valehteluaan treffeistä.
Pettynyt Jiri ei ole valmis antamaan periksi Anniinan suhteen. Kotiin palattuaan hän kauhistuu löydöstään.
Kari valehtelee Sallalle, että auton omistajan korvausvaade erääntyy. Salla ilmoittaa, että myy osakkeet Sampolle.
Linda ja Tatu ovat ehdolla poliisigaalassa.
Joonatan rohkaistuu, kun Jiri tsemppaa häntä toimimaan Mariannan suhteen.
Aaron kanssa vällyjen väliin päätynyt Marianna typertyy, kun Joonatan tulee pyytämään häneltä uutta mahdollisuutta.
Sampo huolestuu, kun Daniela paljastaa, että Salla pyysi Noelin apua Sampoa vastaan