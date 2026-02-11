Salatut elämät -sarja palaa ensi viikolla ruutuun jännittävin kääntein.
Salatut elämät -sarjan ensi viikon jaksoisssa Salla kimpaantuu nuorten metelistä. Kiukkuisena hän ilmoittaa, että Kajanderit saavat häädön asunnostaan.
Iisa toivottaa uudet työntekijät tervetulleiksi kauppaan. Myöhemmin hän häkeltyy, kun saa Ismolta sopuisan viestin.
Aki ehdottaa Lindalle muuttoa yhteen.
Laila paljastaa tyrmistyneelle Ollille kaiken.
Kari ja Gunnar hermostuvat tv-sarjan jaksoon tulleista julkkisvieraista, Kerttu Niskasesta ja Juhosta.
Linda ja Aki matkustavat hotelliin viettääkseen kahdenkeskistä aikaa. Aaro ja Marianna matkustavat myös samaan hotelliin.
Sampoa mietityttää, miten Salla suhtautuu Amandan avajaisiin.
Henrik huomaa, että Ollilla ei ole kaikki kunnossa, vaikka niin väittääkin.