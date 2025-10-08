Salatut elämät -sarja palaa ensi viikolla ruutuun jännittävin kääntein.
Salatut elämät -sarjan ensi viikon jaksoisssa Joonatan huolestuu Mariannan mielenterveydestä. Marianna saa tarpeekseen syytöksistä ja eroaa Joonatanista.
Magnus tunnustaa Jirille, ettei hän tiedä, kuinka kauan pystyy asumaan Anniinan kanssa kahdestaan.
Kalle pyytää tuntematonta miestä treffeille deittisovelluksessa. Toisaalla Linda kannustaa Tatua antamaan kuvattomalle profiilille mahdollisuuden.
Aki ja Henrik piilottelevat virkavallalta ja asuvat autossa.
Ismon kiukku ajokortittomuudesta kasvaa, ja hän myrskyää kohti poliisiasemaa.
Salla kehuu uskollista Karia Jutalle ja Evalle. Myöhemmin Kari ryntää kauhuissaan paikalle, kun Salla on käynnistämässä Sampolta saamansa videon.