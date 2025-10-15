Salatut elämät -sarja palaa ensi viikolla ruutuun jännittävin kääntein.

Salatut elämät -sarjan ensi viikon jaksoisssa Salla suostuu Karin ehdotukseen myydä osan majatalon osakkeista Sampolle.

Noel ehdottaa, että Eva ja Kristian muuttavat takaisin yhteen.

Laila ja Olli yrittävät miettiä, miten löytävät Magnuksen kirjastodeitin. Magnus saa kirjansa loppuun ja häkeltyy, kun viimeisellä aukeamalla on yllättävä tieto.

Kristian kuulee Anniinalta, että Eva ja Jiri ovat harrastaneet seksiä. Hän valittaa Danielalle Evan petollisuudesta.

Daniela saa tietää, ettei ole raskaana ja saa pettymykseensä lohtua Kristianilta.

Linda valittaa Aarolle ja Mariannalle, että Joanna vaatii auttamaan tämän vapaaksi vankilasta.

Joanna saa idean kenet hän voisi käräyttää Akin sijaan päästäkseen vapaaksi.

Salatut elämät arkisin MTV Katsomossa ja klo 19.30 MTV3-kanavalla. Jaksot ennakkoon MTV Katsomo+ -tilauksella perjantaisin.