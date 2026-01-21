Salibandyliiton kilpailu- ja kurinpitoryhmä (KKR) on saattanut päätökseen viime kesänä alkaneen vedonlyöntitutkinnan. KKR määräsi tiistaina yhdelle henkilölle huhtikuun loppuun jatkuvan kilpailukiellon, mikä nosti langettavien päätösten kokonaismäärän 81:een.
Epäiltyjä oli kaikkiaan 115. Tapauksesta määrättiin 2–6 kuukauden kilpailukieltoja vedonlyöntikiellon rikkomisesta. Rangaistujen nimiä ei ole julkaistu.
Tapauksen selvittely alkoi viime kesäkuussa Suomen urheilun eettisen keskuksen (Suekin) tutkinnalla. KKR käynnisti kurinpitomenettelynsä Suekin tutkinnan valmistuttua syyskuussa.
Tutkinnassa ei paljastunut kilpailumanipulaatiota eli kansan kielellä sopupelejä.
KKR määräsi vedonlyöntitapauksen aiemmat 80 rangaistusta joulukuun alussa.