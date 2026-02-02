Kansainvälisen salibandyliiton mukaan uudistus alkaa naisten osalta 2028 ja miesten osalta 2029.

Kansainvälinen salibandyliitto IFF ilmoitti maanantaina merkittävistä muutoksista kilpailukalenteriinsa ja vahvisti, että miehet ja naiset pelaavat lajin MM-kisoissa jatkossa neljän vuoden välein.



IFF perustaa kansainvälisen kilpailukalenterinsa tulevaisuudessa seitsemän turnauksen malliin, jonka huipennuksena ovat MM-kisat. Sen lisäksi kalenteriin tulevat maanosien mestaruusturnaukset, joten maailman parhaat salibandymaat pelaavat jatkossa myös Euroopan mestaruudesta.



Lisäksi IFF tuo kalenteriinsa kehittyville salibandymaille tarkoitetun Euroopan haastajaturnauksen sekä kansainvälisen World Trophy -turnauksen. World Trophy -turnaus toimii eräänlaisena linkkinä maanosien mestaruusturnausten ja MM-kisojen välillä.



IFF on järjestänyt MM-kisat sekä miesten että naisten sarjoissa kahden vuoden välein 1990-luvulta lähtien. Salibandyn huippuarvokisojen määrä pysyy tulevassa mallissa kuitenkin samana, sillä Euroopan kärkimaat ottavat yhteen EM-kisoissa kaksi vuotta ennen MM-kisoja.



IFF:n mukaan naiset aloittavat uuden nelivuotisen kilpailusyklin vuonna 2028 ja miehet vuonna 2029.

"Edellinen malli ei enää toiminut"

IFF:n puheenjohtajan Filip Sumanin mukaan muutos oli välttämätön. Liiton mukaan esimerkiksi arvokisakarsinnat eivät ole olleet tasoerojen vuoksi mielekkäitä tapahtumia salibandyn suurmaille tai heikommillekaan maajoukkueille.



– Kyse ei ollut enää siitä, pitäisikö meidän muuttaa järjestelmäämme, vaan miten muutamme sitä. Edellinen malli ei yksinkertaisesti enää toiminut – oli kyseessä sitten huippukilpailua hakeva kärkimaa tai kehittyvä maa, joka tarvitsee realistisia kilpailumahdollisuuksia, Suman sanoi tiedotteessa.



Salibandyn maanosien mestaruuksista on tarkoitus mitellä Euroopan lisäksi Amerikassa, Afrikassa sekä Aasiassa ja Oseaniassa.



– Uskon vakaasti, että tässä uudessa mallissa on todellista potentiaalia lajimme kasvuun, Suman sanoi.



Naiset pelaavat salibandyn MM-mitaleista seuraavan kerran Turussa vuonna 2027. Miesten seuraava MM-turnaus pelataan ensi joulukuussa Tampereella. Lisäksi miehet pelaavat MM-mitaleista nykyisellä kilpailumallilla vielä vuonna 2028.