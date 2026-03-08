Thorengruppen IBK:n suomalaistähti Veera Kauppi teki historiaa Ruotsin naisten salibandyliigassa.
Kaupista tuli sunnuntaina nimittäin ensimmäinen naispelaaja, joka on tehnyt yhden kauden aikana yli 100 tehopistettä.
Kauppi on tehnyt tällä kaudella nyt 102 (64+38) tehopistettä 25 ottelussa.
Innebandy Magazinetin mukaan miesten puolella vain Mika Kohonen on onnistunut rikkomaan 100 pisteen rajapyykin 25 vuota sitten. Eli nyt vain Kauppi ja Kohonen ovat yltäneet upeaan rajapyykkiin.
28-vuotias Kauppi oli lähellä upeaa rajapyykkiä jo viime kaudella, mutta tuolloin kauden tehopisteiksi jäi 97.