SM-liigan kurinpitodelegaatio on lykännyt jälleen Tappara–JYP-ottelun tapahtumien tutkinnan päätöstä.
SM-liigan toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen asetti kolme nyrkkitappelua sisältäneen ottelun tapahtumat kurinpitotutkintaan jo viime viikon torstaina, mutta päätöstä mahdollisista sanktioista ei ole vieläkään saatu.
Lue myös: SM-liigapomolle riitti: Petri Matikainen ja Rikard Grönborg kurinpitokäsittelyyn
Alun perin kurinpitodelegaation piti tiedottaa päätöksestään jo sunnuntaina, mutta päätöksen antamista lykättiin, jotta seuroilla olisi enemmän aikaa toimittaa lisälausuntonsa.
Tuolloin SM-liiga kertoi antavansa päätöksen joko tiistaina tai keskiviikkona.
Tiistai-iltana SM-liiga kuitenkin lykkäsi päätöstä jälleen.
– Liigan kurinpitodelegaatio on myöntänyt Tapparalle lisäaikaa uuden vastineen toimittamiselle. Tämä on viimeinen lykkäys / lisäaika, joka prosessissa myönnetään. Kurinpitodelegaatio antaa ratkaisunsa asiassa torstaina 26. helmikuuta, SM-liiga tiedottaa.
Kurinpitokäsittelyn ollessa kesken JYPin päävalmentaja Petri Matikainen ja Tapparan päävalmentaja Rikard Grönborg saavat toimia normaalisti tehtävissään.