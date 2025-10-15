Saksalainen nyrkkeilijä Madeleine Mohrhardt, 29, tähtää maailmanmestariksi ja nauttii rohkeissa kuvissa poseeraamisesta.

Madeleine Mohrhardt varttui nuorena hevostilalla ja vietti aikansa hevosten parissa. 15-vuotiaana hänen elämänsä kuitenkin muuttui Karlsruhessa nyrkkeilysalille astuessa.

– Tiesin ensimmäisestä sekunnista lähtien, että halusin nyrkkeilijäksi. Minua kiehtoi, että tarvitsin suoriutuakseni vain omaa kurinalaisuuttani, tahdonvoimaani ja vahvuuttani, Mohrhardt kertoo saksalaislehti Bildin mukaan.

Kuusi kuukautta myöhemmin hän astui ensimmäistä kertaa kilpakehään ja voitti heti. Amatöörinä tilille tuli Saksassa monia titteleitä alle 21-vuotiaiden Saksan mestaruutta myöden.

Koronapandemian jälkeen Mohrhardt päätti ryhtyä ammattinyrkkeilijäksi. Hän on seitsemän ammattilaismatsin jälkeen voittamaton ja ilmoittaa tavoitteekseen maailmanmestaruuden.

Madeleine Mohrhardt (oik.) voitti Sabine Hempelin marraskuussa 2023.IMAGO/Eibner/ All Over Press

Ei Playboylle

Promoottorilegenda Rainer Gottwald luonnehtii Mohrhardtia "saksalaiseksi Ebanie Bridgesiksi". IBF-liiton kääpiösarjan maailmanmestaruuden maaliskuussa 2022 voittanut australialainen Bridges tunnetaan myös rohkeasta tyylistään ja paljastavista kuvistaan.

Mohrhardt on poseerannut niin ikään useissa otoksissa, joissa hänellä ei juuri rihmankiertämää ole. Monissa Instagram-tilillään julkaisemissaan kuvissa nyrkkeilijä on alusvaatteisillaan tai yläosattomana. Bild on myös koostanut naisen rohkeista otoksista videokollaasin.

Mohrhardtilla ei ole viettelevien kuvien kanssa "mitään ongelmaa".

– Nautin myös paljon mallina toimimisesta. Se on erinomainen mahdollisuus näyttää, että nyrkkeilijä voi olla yhtä naisellinen ja seksikäs kuin muutkin naisurheilijat.

Bild kirjoittaa Mohrhardtin unelmoivan Playboysta.

– En sanoisi ei, nyrkkeilijä heitti naurun kera mahdollisuudesta poseerata ikonisessa lehdessä.