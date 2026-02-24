Nyrkkeilylegendat Floyd Mayweather ja Manny Pacquiao kohtaavat uusintaottelussa Las Vegasissa ensi syyskuussa.
Maanantaina tiedotettu ottelu on uusinta kaksikon välillä vuonna 2015 käydylle matsille, jota hehkutettiin "vuosisadan otteluna". Yhdysvaltalainen Mayweather, 48, oli tuolloin voitokas tuomaripistein, ja hänellä on uraltaan täydellinen saldo 50–0.
– Olen jo otellut Mannya vastaan ja voittanut. Tällä kertaa tulos on sama, edellisen kerran ammattilaisena vuonna 2017 iskenyt Mayweather uhoaa.
Filippiiniläinen Pacquiao, 47, palasi hiljattain ammattilaiskehään neljän vuoden tauolta. Hänen rekordinsa on 62 voittoa, kahdeksan tappiota ja kolme ratkaisematonta.
– Haluan Floydin elävän yksi tappio niskassaan ja muistavan, kuka aiheutti sen hänelle, Pacquiao kommentoi.
Ottelu käydään Las Vegasin Sphere-areenalla.