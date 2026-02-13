Ralf Schumacher kihlautui Étienne-rakkaansa kanssa.

Entinen F1-kuski Ralf Schumacher kihlautui rakkaansa Étienne Bousquet-Cassagnen kanssa.

Pariskunta kertoi kihlauksesta Instagramissa julkaistussa tiedotteessa.

– Meillä on ilo ilmoittaa, että Ralf Schumacher ja hänen kumppaninsa Étienne Bousquet-Cassagne menevät naimisiin. Molemmat ovat iloisia saamastaan lukuisista onnitteluista, kirjoituksessa lukee.

Pari ilmoittaa, ettei jaa enempää henkilökohtaisia yksityiskohtia.

Schumacher julkisti suhteen ensimmäisen kerran heinäkuussa 2024 julkaisemalla yhteiskuvan rakkaansa kansa.

– Kaunein asia elämässä on se, kun rinnalla on oikea kumppani, jonka kanssa voi jakaa kaiken, hän kirjoitti tuolloin.

Schumacherilla on 24-vuotias poika David. David kirjoitti tuolloin seisovansa 100 prosenttisesti isänsä takana.

– Olen todella iloinen, että olet vihdoin löytänyt jonkun, jonka seurassa tunnet olosi todella luonnolliseksi ja turvalliseksi. Tuen sinua sataprosenttisesti, hän sanoi CNN-julkaisun mukaan.

Ralf Schumacher erosi Davidin äidistä Corasta vuonna 2014. Cora ja Ralf Schumacher avioituivat vuonna 2001.

Cora on kertonut avioeron katkerasta lopusta paljon julkisuudessa. Hän koki tulleensa huijatuksi entisen miehensä ilmoitettua suhteesta miespuolisen asianhoitajan kanssa.

Ralfin veli on F1-legenda Michael Schumacher.