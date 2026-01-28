Ammattinyrkkeilyn raskaan sarjan entinen maailmanmestari Tyson Fury kohtaa venäläisen Arslanbek Mahmudovin paluuottelussaan 11. huhtikuuta.
Jo tammikuun alussa Fury, 37, kertoi palaavansa kehäeläkkeeltä tekemään sitä, mitä rakastaa eniten.
Thaimaassa harjoitteleva Fury ennakoi Britanniassa oteltavasta kamppailusta suoratoistopalvelujen merkkitapausta. Ottelu on katsottavissa Netflix-palvelusta.
– Tästä tulee tähtitieteellistä. Jumalan siunaamaa, Fury herkisteli Instagram-tilillään.
Fury on voittanut ammattilaisurallaan 34 ottelua, hävinnyt kaksi ja otellut kerran ratkaisemattoman. Hänen odotetaan tähyävän britti-iskijöiden kohtaamiseen Anthony Joshuaa vastaan, mutta Joshua loukkaantui joulukuussa autokolarissa Nigeriassa.
Edellisen kerran Fury nähtiin nyrkkeilykehässä 21. joulukuuta 2024, kun hän hävisi kiistattomassa MM-titteliottelussa toista kertaa putkeen Oleksandr Usykille.
Kanadassa asuva Mahmudov ei tyydy harjoitusvastustajan rooliin, vaan lupaa vastustajalleen "sotaa".
– Tyson Fury on ollut suuri mestari. Huhtikuussa olen enemmän kuin valmis voittamaan hänet, Mahmudov kommentoi.
36-vuotias Mahmudov on voittanut urallaan 21 ammattilaisottelua 23:sta.