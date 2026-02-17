Viime päivät ovat olleet Norjan alppihiihtotähti Atle Lie McGrathille raskaita niin alppirinteillä kuin niiden ulkopuolellakin.

McGrath laski maanantaina kärkipaikalta ulos olympiapujottelun toisella kierroksella. Hän johti avauskierroksen jälkeen kisaa 0,59 sekunnilla.

25-vuotias norjalainen reagoi ulosajoonsa voimakkaasti ja paiskasi huutaen sauvansa lentoon. Tämän jälkeen McGrath tarpoi ulos rata-alueelta aivan rinnealueen reunaan ja kävi lumeen makaamaan.

Raju tunnereaktio ei johtunut täysin pelkästään olympiaunelman karkaamisesta. McGrath sai juuri kisojen alla suru-uutisen, kun hänen isoisänsä menehtyi Milano-Cortinan olympialaisten avajaispäivänä.

McGrath kertoi aiemmin Reutersille haluavansa voittaa olympiakultaa isoisänsä kunniaksi.

Ulosajonsa jälkeen McGrath halusi olla hetken yksin ja tasata rajusti läikkyneitä tunteitaan.

– Valokuvaajatkin löysivät minut, joten en saanut olla yhtään rauhassa. Tunteet tulivat vain pintaan fyysisellä tavalla. Viime päivät ovat olleet järjettömän raskaita minulle urheilun ulkopuolella, ja sitten perään tuli urheilu-urani raskain päivä, McGrath kommentoi NRK:lle.

– Tämä on ollut äärimmäisen tunteikasta – eikä pelkästään tämä päivä. Viime viikot ovat olleet aivan hulluja.

Kisan jälkeen Sveitsin joukkueenjohtajan Thierry Meynetin toiminta herätti runsaasti kritiikkiä Norjassa. Meynet tuuletti McGrathin ulosajoa villisti aivan norjalaislaskijan nenän edessä.

McGrath kommentoi sveitsiläisten epäurheilijamaiseksikin kuvailtua juhlintaa lyhytsanaisesti.

– Se oli ensimmäinen asia, jonka näin. Minulla ei ole tarvetta kommentoida sitä. On selvää, mitä minä siitä ajattelen. Se oli kuitenkin vain pieni pisara paljon isommassa ämpärissä, McGrath sanoo.

Alppihiihdon maailmancup jatkuu olympialaisten jälkeen pujotteluiden osalta vasta 7. ja 8. maaliskuuta. Tauon aikana pujottelucupia johtava McGrath aikoo ottaa aikaa viimeaikaisen menetyksen ja olympiapettymyksen aiheuttamien tunteiden käsittelyyn.

– Olen viettänyt tarpeeksi aikaa metsässä. Nyt haluan olla rakkaiden ihmisten ympäröimänä. Sitä tarvitsen. Tarvitsen aikaa prosessoidakseni tämän kaiken. Siitä tulee todella vaikeaa.