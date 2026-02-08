Juliane Seyfarthilla on puoli, josta hän ei usko monien muiden mäkihyppääjien tietävän.
Juliane Seyfarth, 35, on mäkihypyn kaksinkertainen maailmanmestari, joka kilpailee nyt kolmansissa olympialaisissaan.
Maailmanmestaruuksiaan joukkuekilpailuissa vuonna 2019 juhlinut saksalainen on myös persoona, joka nauttii taiteellisesta itsensä ilmaisemisesta.
Seyfarth esiintyi tuoreeltaan Saksan Playboyn erikoisnumeron "30 kauneinta olympiatähteä" kannessa takapuoli päin kameraa. Rohkeissa Playboy-kuvissa hän oli poseerannut aiemmin jo vuonna 2021.
– Olen tehnyt sitä viiden vuoden ajan, ja nyt ennen olympialaisia minua kysyttiin jälleen, Seyfarth sanoi kuvauksistaan kahdelle suomalaistoimittajalle.
Saksalainen selvitti monien kuvaajien pyytäneen yhteistyötä hänen kanssaan.
– Valitsen haluamani.
Kuvausten lomaan hän saa yhdistettyä kauden jälkeisiä kivoja matkoja.