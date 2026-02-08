



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Mäkihyppääjä Juliane Seyfarth julkaisee alastonkuvia salanimellä | MTV Uutiset





Alastonkuvia salanimellä – olympiahyppääjä Juliane avaa puoltaan, josta uskoo harvojen kilpailijoiden tietävän Juliane Seyfarth haluaa pitää kaksi puoltaan, urheilun ja taiteellisuuden, erillä toisistaan. 2026 Tom Weller Julkaistu 08.02.2026 06:11 Tuomas Hämäläinen, Val di Fiemme tuomas.hamalainen@mtv.fi TuoHamalainen Juliane Seyfarthilla on puoli, josta hän ei usko monien muiden mäkihyppääjien tietävän. Juliane Seyfarth, 35, on mäkihypyn kaksinkertainen maailmanmestari, joka kilpailee nyt kolmansissa olympialaisissaan. Maailmanmestaruuksiaan joukkuekilpailuissa vuonna 2019 juhlinut saksalainen on myös persoona, joka nauttii taiteellisesta itsensä ilmaisemisesta. Seyfarth esiintyi tuoreeltaan Saksan Playboyn erikoisnumeron "30 kauneinta olympiatähteä" kannessa takapuoli päin kameraa. Rohkeissa Playboy-kuvissa hän oli poseerannut aiemmin jo vuonna 2021. – Olen tehnyt sitä viiden vuoden ajan, ja nyt ennen olympialaisia minua kysyttiin jälleen, Seyfarth sanoi kuvauksistaan kahdelle suomalaistoimittajalle. Saksalainen selvitti monien kuvaajien pyytäneen yhteistyötä hänen kanssaan. – Valitsen haluamani. Kuvausten lomaan hän saa yhdistettyä kauden jälkeisiä kivoja matkoja.

– Matkustin kaksi vuotta sitten Bahamalle, jossa oli kuvaamassa nykyinen hyvä ystäväni. Reissaamme yhdessä ja toteutamme hienoja kuvauksia. Hän on upea artisti, joten olen todella ylpeä työskentelystä hänen kanssaan.

"En usko monien hyppääjien tietävän"

Instagramissa Seyfarthilla on tavallinen urheilijaprofiilinsa mutta myös toinen tili: Nayeli Rose. Hän julkaisee salanimellään eroottisia kuvia, ilman rihmankiertämääkin paikoin poseeraten.

Myös piirtämistä ja maalaamista harrastava saksalainen on halunnut erottaa urheilijuutensa ja taiteellisuutensa eri profiilein.

– En usko monien hyppääjien tietävän tästä. Tein toisen profiilin taiteilijanimellä, koska sillä ei ole mitään tekemistä mäkihyppymaailman kanssa.

Vaikka Seyfarth on saanut nimeä ja kansainvälistä julkisuutta alastonkuvauksistaan, hän välttää puhumasta niin, että se olisi edistänyt hänen urheilijauraansa.

– Nykyiset yhteistyökumppanini varmasti pitävät siitä, mutta en usko sen olevan ratkaisevaa.

"Todella surullista"

Juliane Seyfarth sijoittui Milano-Cortinan olympialaisten ensimmäisessä mäkihyppykilpailussa normaalimäessä 32:nneksi.

Kun Seyfarth oli Milano-Cortinan olympialaisten normaalimäen kilpailun lauantaina Predazzossa hypännyt, hän jäi ottamaan mielellään selfieitä faniensa kanssa.

– He ovat todella ystävällisiä ja juhlivat joka hyppyä. Tunnelma on mukava.

Kisan kulkuun saksalainen kuitenkin pettyi. Hän hyppäsi 88 metriä ja jäi kisan 32:ntenä ulos toiselta kierrokselta, juuri ensimmäisenä karsiutuneen Suomen Minja Korhosen takana.

– Oli todella surullista, että puomia siirrettiin kahdella pykälällä juuri ennen minua. Myötätuulta oli yhä paljon. Minun oli todella vaikea hypätä. Pistetaistelu oli todella tiukkaa, enkä ollut onnekkain.

Hyppäämistä saksalainen aikoo jatkaa vielä ensi vuonnakin, mutta hän ei osaa vielä sanoa, pysyäkö toisella polullaan urheilijauransa päätyttyäkin.

– Katsotaan. Se on tällä hetkellä hauskaa ja saan unohtumattomia muistoja.

Juliane Seyfarthilla on joukkuekilpailuista kahden maailmanmestaruuden ohella yksi MM-pronssi. Olympiamitaleita hänellä ei ole.

Tuomas Hämäläinen, Val di Fiemme MTV Uutiset