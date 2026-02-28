Nyrkkeilyn raskaansarjan kiistaton valtias Oleksandr Usyk kohtaa potkunyrkkeilystä huiman loikan MM-kehään tekevän Rico Verhoevenin 26. toukokuuta Egyptissä.
Tappioton Usyk, 39, puolustaa Gizan pyramidien läheisyydessä käytävässä ottelussa raskaansarjan kolmea mestaruusvyötään. Verhoeven, 37, on yllättävä vastustaja, sillä hänelle matsi on ensimmäinen ammattilaisnyrkkeilyssä mestaruuksien tuoneen potkunyrkkeilyuran jälkeen.
– En etsinyt mukavaa ratkaisua, joten tutkin suurinta mahdollista haastetta uudessa maailmassa, Verhoeven kommentoi BBC:n mukaan.
Usyk tyrmäsi haastajansa Daniel Duboisin edellisessä ottelussaan Lontoossa viime heinäkuussa. Ukrainalainen on kukistanut urallaan myös Anthony Joshuan ja Tyson Furyn kaltaisia suurmestareita – ja vieläpä useamman kerran.
Lue myös: Kommentti: Oleksandr Usyk pelannut nyrkkeilyn läpi – hämmästyttävä kuva tyrmäysiskusta leviää
Hän jakaa hollantilaiselle Verhoevenille kohteliaan varoituksen.
– Arvostan hänen matkaansa. Hän on potkunyrkkeilyn todellinen kuningas. Mutta tämä on nyrkkeilyä. Se on eri peli, jossa on omat sääntönsä ja kuninkaansa, Usyk toteaa.
BBC:n jutussa ottelua kutsutaan lähtökohdiltaan "mammuttimaisen epätasaiseksi" ja Verhoeveniä "nyrkkeilyn noviisiksi".