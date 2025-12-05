Kuukausien kestäneiden neuvottelujen jälkeen Saksan parlamentti eli liittopäivät on päättänyt laajentaa maan asevoimia merkittävästi.
Lain puolesta äänesti 323 kansanedustajaa ja sitä vastaan 272 edustajaa. Yksi edustaja pidättäytyi äänestämästä.
Saksalaismedia Tagesschaun mukaan lain tavoitteena on kasvattaa asevoimien kokoa kymmenessä vuodessa reiluun 250 000 sotilaaseen. Lokakuun lopussa sotilaita oli hieman yli 184 000.
Lue myös: Trump kritisoi kovasanaisesti Eurooppaa
Tagesschaun mukaan uusi laki perustuu vapaaehtoisuuteen. Jos kiintiöt eivät täyty, voi liittopäivät myöhemmin äänestää pakollisen asevelvollisuuden käyttöön ottamisesta.