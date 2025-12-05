Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ottanut Euroopan kohteekseen tänään perjantaina julkaistussa Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden strategiassa.
Donald Trump ilmoittaa, että Yhdysvallat aikoo tukea tahoja, jotka vastustavat Euroopan unionin ajamia arvoja, kuten maahanmuuttoa.
Strategiassa väitetään, että nykyisellä tahdilla Euroopan manner tulee olemaan tunnistamaton 20 vuoden päästä.
Strategian mukaan Euroopan maiden sisällä on lisättävä vastustusta Euroopan nykyiselle suunnalle.
Saksa riensi kommentoimaan Trumpin strategiaa sanoen, ettei maa tarvitse neuvoja ulkopuolisilta.