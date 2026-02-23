Suomalainen puolustusalan yritys Patria luovutti viime viikolla Saksan puolustusvoimille viisi ensimmäistä CAVS 6x6 -panssariajoneuvoa.
Ajoneuvot luovutettiin Bunderswehrille Saksan Zeithainissa. Ne ovat osa kahta Patrian ja Saksan joulukuussa allekirjoittamaa hankintasopimusta.
– Nämä ajoneuvot käynnistävät Saksan siirtymän kohti modernia, liikkuvaa suojattua kuljetuskalustoa ja korostavat samalla CAVS-yhteistyökehyksen vahvuutta ja tehokkuutta, sanoi sanoo Patrian Protected Mobility -liiketoiminta-alueen johtaja Jussi Järvinen tiedotteessa.
Suomen puolustusvoimien johtamassa CAVS-hankkeessa ovat mukana Suomi, Latvia, Ruotsi, Saksa, Tanska, Yhdistynyt kuningaskunta ja Norja. Ajoneuvoja on käytössä myös Ukrainassa.
Patria kertoo tiedotteessaan saaneensa jo melkein 2000 tilausta optioineen Patria 6x6 -ajoneuvoista ja toimittanut niitä yli 300 kappaletta.
