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Saksa suunnittelee järisyttävää muutosta | MTV Uutiset



Suomalainen hieraisee silmiään: Saksa saattaa muuttaa ikiaikaisen säännön Saksassa on lähes 80 vuoden takainen sääntö, joka rajoittaa vähittäiskauppojen sunnuntain aukioloaikoja ja tuotteita, joita silloin saa myydä. IMAGO/Zoonar/ All Over Press Julkaistu 23.07.2026 06:12 Teresia Jokela Saksa on pitäytynyt ikiaikaisessa kiellossaan, jonka mukaan vähittäiskaupat eivät saa myydä sunnuntaisin kuin vain tiettyjä tuotteita ja olla auki rajoitetusti. Nyt sääntöön voi tulla muutos. Saksassa voi olla käsillä historiallinen muutos, joka voisi sallia vähittäiskauppojen sunnuntaiaukiolon laajemmilla tuotevalikoimilla ja aukioloajoilla, kertoo The Wall Street Journal. Maan talouskasvu on polkenut paikallaan vuodesta 2019, ja nyt hallitus yrittää kuumeisesti keksiä keinoja uuden nousun saamiseksi. Yksi keinoista on vauhdittaa paikallaan polkenutta kulutusta sallimalla vähittäiskauppojen aukiolo viikon jokaisena päivänä, eli myös aiemmin kiellettynä sunnuntaina. Hankkeella on kuitenkin vielä merkittäviä byrokraattisia ja kulttuurisia esteitä. Lue myös: Saksassa historiallinen muutos, jota ei ole nähty sotien jälkeen Kurkut ja kokis käyvät, kesäkurpitsa ja papupurkki eivät Maanantaista lauantaihin saksalaiskaupoissa on pitkälti samanlainen meno kuin missä tahansa muualla, mutta sunnuntaina ne sulkevat ovensa, ja kaupunkien keskustat muuttuvat autioiksi. Sunnuntaiaukiolot kieltävä sääntö juontaa juurensa vuoden 1949 perustuslain 140 artiklaan. Sen mukaan sunnuntait ja pyhäpäivät ovat ”lepopäiviä työstä ja henkistä kohotusta”.

Monilla aloilla on poikkeuksia, mutta sääntö koskee tiukasti vähittäiskauppoja. Ne eivät saa myydä sunnuntaisin mitään muuta kuin yksinkertaisimpia välttämättömyystarvikkeita, kuten leipää, juomia, välipaloja, savukkeita ja alkoholia.

Kaupat saavat myydä kurkkuja ja kokistölkkejä, koska niitä pidetään välipaloina, mutta eivät kesäkurpitsoja tai papupurkkeja, joita ei voi nauttia heti lennosta.

Esteet ohjaavat pois kiellettyjen tuotteiden luota

Berliinin Bernauer Strassella sijaitseva Denns Bio Markt -luomukauppa on avoinna viikon jokaisena päivänä. Sunnuntaisin sen työntekijät kuitenkin pystyttävät myymälään esteitä ohjatakseen asiakkaat leipomo-osastolle ja kahden kylmäkaapin luo pois kiellettyjen tuotteiden luota.

Kieltoa on kritisoitu muun muassa siten, että miksi esimerkiksi jäätelön ostaminen on jotenkin vähemmän henkistä kohotusta lisäävää kuin vaikka kirjan ostaminen.

– Saksa on ei-hengellinen maa. Jos ihmiset haluavat mennä kirkkoon, heidän pitäisi mennä kirkkoon. Ja jos he haluavat mennä ostoksille, heidän pitäisi myös tehdä niin, kirjakaupan ja kustantamon omistaja Martina Tittel toteaa The Wall Street Journalille.

Oikeusasiantuntijat tekevät eron kielletyn ”sunnuntaityön” ja ”sunnuntaita varten tehtävän työn” välille. Jälkimmäinen on sallittua, ja siihen kuuluvat kaikki toimet, joilla taataan vapaapäivää viettävän enemmistön sujuva sunnuntai. Eli tämän myötä esimerkiksi poliisien, lentäjien, lääkärien ja jopa hierojien työskentely sunnuntaina on sallittua.

Paine kasvaa

Taloudellinen paine kuitenkin kasvaa. Kun liittokansleri Friedrich Merzin hallitus julkisti heinäkuussa toimenpiteitä kuolevan talouden elvyttämiseksi, se sanoi sallivansa kuntien kirjastojen aukiolon ja leipureiden kaupankäynnin pidempään sunnuntaisin.

Tämä herätti vastareaktion vähittäiskaupan järjestöissä, jotka nyt kehottavat Berliiniä menemään loppuun asti ja poistamaan useimmat sunnuntairajoitukset, kuten muut maat Ranskasta Italiaan ovat tehneet.

– Taloustilanne on surkea ja kuluttajien luottamus heikko. Onko nyt oikea hetki estää työtä haluavia ihmisiä tekemästä työtä, totesi vähittäiskaupan liiton johtaja Stefan Ghent.

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Jotkin Saksan osavaltiot sallivat kauppojen aukiolon muutamana sunnuntaina vuodessa merkittävien tapahtumien, kuten maratonin tai elokuvafestivaalin, yhteydessä.

Ammattiliitot ovat kuitenkin vastustaneet näitä poikkeuslupia oikeudessa, ja tuomarit ovat linjanneet, että tapahtuman tulee aina olla pääasiallinen houkutin, eikä ostosten tekemisen.