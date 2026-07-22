Yhdysvallat ja Saudi-Arabia allekirjoittivat ydinyhteistyö- ja valvontasopimuksen.
Yhdysvaltain energiaministeriö kertoi keskiviikkona Yhdysvaltojen ja Saudi-Arabian allekirjoittaneen ydinyhteistyösopimuksen sekä siihen liittyvän kahdenvälisen valvontasopimuksen.
Ministeriön mukaan sopimukset luovat oikeudellisen pohjan vuosikymmeniä kestävälle ja miljardien dollarien arvoiselle kumppanuudelle, jolla edistetään useita keskeisiä taloudellisia ja strategisia tavoitteita, mukaan lukien ydinaseiden leviämisen estäminen.
Yhdysvaltain ja Saudi-Arabian kumppanuus laajentaa ministeriön mukaan yhdysvaltalaisen ydinteknologian vientiä.
Kumppanuussopimus toimitetaan Yhdysvaltain kongressille tarkasteltavaksi.