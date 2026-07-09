Venäläiset ostavat nyt hevosia ja polkupyöriä autojen sijaan.
Venäjän kaoottinen bensatilanne on johtanut hevoskaupan kuumenemiseen, kertoo venäläismedia Telegramissa.
Kylien asukkaat ostavat yhä useammin nelijalkaisia kulkuvälineitä maastoautojen sijaan.
Hevoskasvattajat kertovat, että myynti on kasvanut moninkertaiseksi. Pelkästään viime kuukauden aikana joiltakin myyjiltä on ostettu tai varattu seitsemästä kahdeksaan hevosta, vaikka aiemmin yksi hevonen saattoi odottaa omistajaa kaksi tai kolme kuukautta.
Eläimen pitäminen on tällä hetkellä halvempaa kuin autojen jatkuva tankkaaminen. Hevosella on halvempaa liikkua maastossa, käydä metsässä, mennä heinäntekoon ja hoitaa tilan töitä kuin autolla.
Yksi työhevonen maksaa nyt 100 000–200 000 ruplaa eli noin 1 000–2 000 euroa iästä, rodusta ja koulutuksesta riippuen.
Noin tuhat hevosta pelastui myös teurastukselta bensiinin kallistumisen vuoksi.
Myös polkupyörät ovat kasvussa
Venäläiset ovat alkaneet ostaa myös polkupyöriä polttoainekriisin myötä, kertoo The Moscow Times.
Kesäkuussa polkupyörien myynti kasvoi venäläisverkkokaupassa 131 prosenttia toukokuuhun verrattuna ja liikevaihto kasvoi 263 prosentilla.
Analyysien mukaan kysynnän kasvu liittyy paitsi kesäkauden alkuun myös siihen, että yhä useampi ostaja pitää polkupyörää vaihtoehtona henkilökohtaiselle liikennevälineelle.