Kaupan hinnaksi on kaavailtu noin 110 miljardia dollaria, kun Paramount Skydance ostaa Warner Bros Discoveryn.
Euroopan unioni on antanut ehdollisen hyväksyntänsä sille, että mediayhtiö Paramount Skydance voi ostaa Warner Bros Discoveryn.
Keskeisenä ehtona hyväksymiselle on, että Paramount luopuu osuudestaan United International Pictures -yhtiössä Euroopan talousalueella. Paramount on tehnyt yhtiön kautta yhteistoimintaa kilpailijansa Universalin kanssa elokuvien jakelussa Pohjois-Amerikan ulkopuolelle.
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Yhdysvaltain oikeusministeriö antoi kaupalle hyväksyntänsä kesäkuussa, mutta maanantaina kalifornialaisoikeus keskeytti sen tilapäisesti.
Kaupan kaavailtu hinta olisi noin 110 miljardia dollaria, eli noin 96 miljardia euroa.