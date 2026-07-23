Uutissuomalaisen selvityksen mukaan Suomen tuonti Venäjältä kasvoi pakotteista huolimatta.
Suomen tuonti Venäjältä kasvoi alkuvuonna, selviää Uutissuomalaisen Tullilta pyytämistä tiedoista.
Suomeen tuodaan itänaapurista edelleen tuotteita, jotka eivät ole Venäjälle asetettujen pakotteiden piirissä. Tammi-huhtikuussa tuonnin arvo oli 285 miljoonaa euroa eli 15 miljoonaa enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.
Valtaosa tuontiarvosta tuli nikkelistä ja siihen liittyvistä tuotteista. Kilomääräisesti suurin tuontituote oli ammoniakki.
Ulkoministeriö kertoi Uutissuomalaiselle, että Suomi haluaa EU:n lisäävän pakotteita niin kauan kuin Venäjän hyökkäys Ukrainassa jatkuu.